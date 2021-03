Pandemia: Alberto Fernández celebró el primer millón de vacunados

El presidente Alberto Fer­nández destacó ayer que la campaña de inmuniza­ción contra el coronavirus haya superado el millón de personas inmunizadas en todo el país, en el marco de una recorrida por el Hos­pital del Bicentenario en el municipio bonaerense de Ituzaingó, donde cuestionó a la oposición por “querer hacerle creer a la gente que la vacuna era peor que el vi­rus” covid-19 y advirtió que no se callará sobre “cómo han destruido la salud pú­blica” durante la gestión an­terior de Cambiemos.

Al inicio del acto en Itu­zaingó, el Monitor Público de Vacunación mostró que la campaña superó amplia­mente el millón de vacuna­dos contra el coronavirus -1.357.596 dosis aplicadas-, lo que fue celebrado por el primer mandatario, que es­tuvo acompañado por el go­bernador bonaerense Axel Kicillof, con quien coincidió en criticar el rol de la oposi­ción durante la pandemia y desidia demostrada frente a la salud al recordar la fal­ta de inauguración de hos­pitales en la provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años.

“No voy a callarme sobre cómo han destruido la sa­lud pública. Ahora hay cola de gente que quiere vacu­narse y, si no estuviera este hospital, no sabrían dónde hacerlo”, aseveró el manda­tario, que remarcó que “na­die quiere más” que él “la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre”, pero advirtió: “No me pidan ser cómplice de la crueldad de lo que han hecho”, remató.

“Callarme con lo que han hecho con los hospitales no lo voy a hacer. Callarme sobre cómo han derruido, destruido y lastimado la sa­lud pública no lo voy a ha­cer. Callarme sobre cómo han destruido la educación pública no lo voy a hacer”, insistió.

Durante su discurso, Fer­nández indicó: “Los agore­ros de siempre junto a algu­nos medios que se sumaron le quisieron hacer creer a la gente que la vacuna era peor que el virus porque le estábamos inocu­lando veneno”.

En esa línea, aseguró que en la campaña de “difama­ción” que hizo la oposición contra la vacuna rusa Sput­nik V “se dijeron barraba­sadas que lograron asustar a mucha gente”, al mismo tiempo que lamentó que varios funcionarios públi­cos, incluidos el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner, terminaron “en un listado de vacunados VIP, cuando lo único que hicimos fue terminar con la difamación que decía que no era confiable la va­cuna”.

“Ahora que hemos podido pasar el millón de vacuna­dos, tenemos que vacunar mucha más gente a mayor velocidad”, indicó.

En su discurso, el Jefe de Estado aclaró que no deja­rá de lamentar cómo “han destruido la salud pública”, y destacó que “nadie quiere más que él la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre”.

Sin nombrar al ex presi­dente Mauricio Macri ni a la ex gobernadora bonae­rense María Eugenia Vidal, Fernández criticó la política sanitaria de Juntos por el Cambio al recordar que “en la provincia de Buenos Ai­res hubo alguien -Vidal- que dijo, como compromiso, que nunca más se iba a construir un hospital”.