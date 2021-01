Pampita contó cuándo nacerá su hija y por qué tardó en confirmar su embarazo

Decidió anunciar la noticia en el festejo de su cumpleaños, rodeada de amigos y su pareja Roberto García Moritán.

Pampita está feliz por su quinto embarazo. Espera una hija con Roberto García Moritán y a pesar de que el rumor estaba instalado desde hace tiempo, eligió contarlo públicamente el 17 de enero, día en el que cumplió 43 años. Con una cena en la playa mexicana, sus seres queridos celebraron semejante noticia entusiasmados. Ella no pudo contener las lágrimas cuando le mostraron un video con sus otros hijos, en el que también aparecía Blanca, que murió en 2012.

Tras gritar a los cuatro vientos que será madre nuevamente, aprovechó para darle una nota a la revista Hola!, donde explicó que tardó algunas semanas en confirmar la novedad por recomendación médica. Apenas pudo decirlo, los primeros en enterarse fueron Delfina y Santino -los hijos de Moritán- y Bautista, el nene que tuvo con Benjamín Vicuña. Beltrán y Benicio, los menores del clan, descubrieron que tendrán un hermanito al mismo tiempo que otros familiares y amigos, el domingo pasado.

“Creo que todos se dieron cuenta por las lolas, pero todavía no tengo pancita”, exclamó la diosa de las pasarelas, que días atrás cumplió los tres meses de embarazo. Además precisó que la nena nacerá en junio y evitó profundizar si ya tiene algún nombre en mente.

“Nosotros siempre supimos que queríamos tener un hijo, era lo que veníamos hablando desde el primer día en que nos conocimos. Solo era una cuestión de tiempo. Todo se dio en el momento correcto para armar una nueva familia con todos los valores con la que la queremos construir”, dijo emocionado el empresario gastronómico.

Ardohain sostuvo que antes de agrandar la familia querían darle tiempo a sus hijos para que se conocieran y se adaptaran: “A pesar de que son maravillosos e hicieron que todo se diera fácil, queríamos darles tiempo a que se conocieran y se adaptaran para que todo fluya. Cada uno supo ocupar su lugar en esta familia, tener sus espacios y estar en la misma sintonía para la llegada de una nueva integrante”.

Así se enteró Benjamín Vicuña del embarazo de Pampita

Muchos se preguntaron si Benjamín Vicuña se desayunó la noticia a través de las redes sociales o si alguno de sus nenes le contó el chisme. Sin embargo, fue la mismísima Carolina Ardohain quien marcó su número para decirle que iba a convertirse en madre nuevamente.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, le confió una fuente cercana a la conductora a BigBang News.