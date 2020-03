PADRE SOLTERO: SU NOVIA QUISO ABORTAR, ÉL NO LA DEJÓ Y AHORA CRÍA SOLO A SU BEBA

La historia de este joven se hizo viral en las redes sociales, estaba acompañado por su hija, la cual cría solo.

La graduación de este joven se viralizó en las redes sociales.

«Este Joven luchó por su hija, no permitió que su novia abortara pues ella no quería tenerla. Él se hizo cargo solo y se enfrentó al mundo; ‘No podrás graduarte, para una mujer es posible ser madre soltera pero para un hombre no es posible ser padre soltero’, le decían. Aquí está en su graduación con su hija», explica el mensaje que acompaña la fotografía.