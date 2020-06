Padre del niño denunciará penalmente a funcionario chaqueño con Covid-19

Edgardo Carballo Sawula, ex pareja de la mujer contagiada de coronavirus por un funcionario chaqueño y padre del niño de tres años, dijo que lo denunciará penalmente «para que esto no quede impune». Afirmó además que disputará la tenencia del niño «porque no tengo confianza en la madre de mi hijo, ya que puede seguir vinculándose con esta persona del Chaco». Se trata del caso registrado este fin de semana en un edificio por la calle Salta.

Se trata del contagio de Covid-19 a una mujer que vive en un edificio de la calle Salta con su hijo de 3 años, por parte de un funcionario de la Municipalidad de Resistencia que ingresó a Corrientes sin permiso y era portador del virus.

El padre del pequeño, Edgardo Carballo Sawula, señaló que «se encuentra en buen estado de salud, y se le realizará el hisopado, sólo si tiene síntomas».

«tuve que hacer un trabajo mental de superar la noticia, de saber que mi bebé estuvo en riesgo, no se lo hisopó porque es muy chiquito, yo estuve en contacto con él y con muchas personas», relató y agregó que el funcionario chaqueño «se venía cruzando hace mucho tiempo, en plena cuarentena cuando nos estábamos cuidando y sabíamos de la situación del Chaco. Es una locura lo que pasó”.

«Hoy tengo la obligación de tomar una determinación en cuanto a mi hijo, para su cuidado personal, voy a disputar la tenencia, porque no tengo confianza en la madre de mi hijo porque puede seguir vinculándose con esta persona del Chaco», expresó el abogado.

Consultado denunciará penalmente al funcionario chaqueño, Edgardo Sawula, respondió que“sin dudas, porque esto no puede quedar impune, no se trata de una cuestión de venganza, pero se tiene que tomar una medida ejemplificadora porque acá se ha transgredido la responsabilidad”.

Por último, del estado de salud de su pequeño hijo, el doctor Sawula, mencionó que “ayer tuve una videollamada con mi hijo, está bien, jugando, asintomático, pero me preocupa en adelante lo que pase, me dijeron que no se le va a hacer el hisopado, salvo que presente síntomas”.