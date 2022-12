Otro batacazo: Brasil perdió con Croacia en los penales y quedó eliminado del Mundial

La Selección de Croacia fue efectiva en los penales y con la destaca actuación de su arquero Livakovic se impuso por 4 a 2 para ser semifinalista de la Copa del Mundo.

La Selección de Brasil no pudo en la definición por penales ante Croacia que accedió a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras superarlo por 4 a 2 luego de igualar en 1 a 1 en tiempo regular en un aceptable encuentro disputado esta tarde, en el estadio Education City.

Neymar, a los 16 minutos del primer tiempo suplementario, adelantó al conjunto brasileño, mientras que Bruno Petkovic, a los 11 del segundo tiempo extra, le dio la igualdad a los croatas.

Dominik Livakovic, arquero de Croacia, tuvo una destaca actuación en la definición desde los 12 pasos al contener el remate de Rodrygo, quien malogró su disparo al igual que Marquinhos, que estrelló su remate en el palo.

Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modric, Mislav Orsic convirtieron sus penales para el conjunto croata, mientras que Casemiro y Pedro hicieron lo propio para Brasil.

Croacia volvió a extender su efectividad en la tanda de penales, ya que ganó las cuatro que afrontó, y será el rival de Argentina o Países Bajos en las semifinales de la Copa del Mundo.

Si bien el comienzo del encuentro fue parejo, Brasil posteriormente se adueñó de la tenencia del balón y creció lentamente en su juego con algunos destellos de Neymar, que si bien exigió, no logró quebrantar el bloque defensivo que le propuso el conjunto rival.

Por su parte, Croacia con el correr de los minutos realizó un desgaste físico notable para equilibrar el trámite del partido y asomarse al arco custodiado por el arquero Alisson.

Una acción de Neymar y otra de Vinicius Júnior fue lo mejor que dejó la primera etapa que lució un juego friccionado y disputado, en el que sobraron las faltas y escasearon las emociones.

Ya en el complemento, el conjunto croata tomó la iniciativa, apostó a la presión asfixiante y acorraló a Brasil que se agrupó de manera correcta y generó sus ocasiones de contragolpe.

Con el correr de los minutos, el elenco brasileño fue el dominador absoluto, desató un vendaval del ocasiones de peligro de la mano de Neymar, en cuatro oportunidades, y Paquetá, pero ambos no pudieron vencer al portero Dominik Livakovic, quien con sus intervenciones mandó el encuentro al tiempo suplementario.

Ya en el tiempo extra, llegaron las emociones del encuentro: en la primera etapa tras una gran jugada colectiva, Neymar eludió al arquero y definió con clase para el 1 a 0, pero contra todo pronostico, en la segunda parte Croacia llegó a la igualdad por medio de Petkovic y forzó los penales.

En la definición desde los 12 pasos, el arquero Livakovic agigantó su imagen tapando uno y la efectividad de sus compañeros en los remates, lo depositó al conjunto croata en las semifinales de la Copa del Mundo y dejó en el camino a Brasil, que partió como uno de los candidatos al trofeo.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Mundial Brasil 2022.

Cuartos de final.

Croacia 1 (4) – (2) 1 Brasil.

Estadio: Education City.

Árbitro: Michael Oliver (Reino Unido).

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Brasil: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Lucas Paquetá, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Júnior; Richarlison. DT: Tite.

Gol en el primer tiempo suplementario: 16m Neymar (B).

Gol en el segundo tiempo suplementario: 11m Petkovic (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Antony por Raphinha (B); 18m Rodrygo por Vinicius (B); 26m N.Vlasic por Pasalic (C), B.Petkovic por Kramaric (C); 42m Pedro por Richarlison (B).

Cambios en el segundo tiempo suplementario: al inicio A.Sandro por Militao (B), Fred por Paquetá (B), L.Majer por Kovacic (C); 5m A.Budimir por Sosa (C); 13m M.Orsic por Brozovic (C).