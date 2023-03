Oscar 2023: los mejores looks de la alfombra roja

Un año más, la alfombra de los premios de la Academia de Hollywood vuelve a llenarse de estrellas. Desde Ana de Armas, Antonio Banderas, Jamie Lee Curtis, Paul Mescal hasta el equipo de Argentina, 1985.

Este domingo se llevan a cabo los premios Oscar 2023, donde los nominados, premiados, entregadores y las principales estrellas de Hollywood pasan por la alfombra previo a entrar al Dolby Theathre de Los Ángeles. Conocé los mejores looks de la alfombra, la cual por primera vez en la historia será de color champagne.

Ana de Armas

Nominada a Mejor Actriz Protagonista por Blonde, la intérprete cubana-española posó con un vestido de sirena con cola larga y escote en V encorsetado.

Paul Dano y Steven Spielberg

Steven Spielberg se apareció en la gala junto a Paul Dano, quien interpreta a su padre en The Fabelmans, la película autobiográfica del aclamado cineasta que está nominada a Mejor Película.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre

Los protagonistas y el director de Argentina, 1985 se aparecieron de traje, pero lo más sorprendente de sus looks fueron las gafas de sol con las que arribó Ricardo Darín y el llamativo prendedor de Peter Lanzani.

Michelle Yeoh y Jean Todt

La protagonista de Todo en todas partes al mismo tiempo fue vestida por Dior, con un diseño con estilo bridal.

Antonio Banderas y Nicole Banderas

El actor presentador de esta 95° edición junto a Salma Hayek apareció en la alfombra «roja» con su pareja, Nicole Kimpel.

Halle Bailey

La protagonista del reboot de Disney, La Sirenita, apareció en la gala vestida con un vestido de tul azul aguamarina de Dolce & Gabbana.

Florence Pugh

Conocida por ser una de las que siempre se arriesga en las alfombras rojas, esta edición no fue la excepción: la actriz y presentadora del evento lleva un vestido de Valentino.

Cara Delevingne

La modelo e intérprete se apareció con un dramático vestido rojo de Elie Saab que causó el impacto de los presentes y en las redes sociales.

Jamie Lee Curtis y su esposo Christopher Guest

La intérprete nominada a Mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All At Once se apareció con su esposo y deslumbró con un vestido de Dolce & Gabbana.

Brendan Fraser

Se trata del favorito de los profesionales y del público cinéfilo para alzarse con el Oscar a Mejor actor por su participación en The Whale, quien llegó con un sobrio traje, acompañado de un moño del mismo tono y lentes.

Jessica Chastain

Repleta de lentejuelas, la actriz deslumbró en el Dolby Theatre de Hollywood por utilizar un vestido ceñido que combina lentejuelas y terciopelo, con un escote de corazón y una elegante cola.