Oscar 2020: los que pueden ganar, los que merecen el premio y los que serían la sorpresa

El próximo 9 de febrero la temporada de premios cinematográficos llegará a su fin con la 92º edición de los Oscar, que se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y podrá verse en Argentina a través de la señal TNT desde las 20:30 horas.

Al igual que sucedió el año pasado tras el escándalo con Kevin Hart, este año la ceremonia (que comienza a las 22 de nuestro país) no contará con anfitrión alguno, y serán los presentadores de cada terna los que intenten darle ritmo a una transmisión que por lo general siente el peso de su propia extensión a medida que el reloj avanza.

En cuanto a las principales candidatas, bien vale el intento de interpretar cómo llega cada una y qué chances tienen en algunos de los rubros más importantes. La verdad, todo sea dicho, se revelará con cada apertura de sobre. Hasta entonces, hagamos un repaso con detalles de relevancia.

La película de Todd Phillips dio el batacazo tras convertirse en una sensación tanto de público como crítica. Antes de su estreno internacional obtuvo el León de Oro en Venecia (máximo galardón del festival, con un jurado presidido por “nuestra” Lucrecia Martel) y dejó en el piso a Avengers: Endgame, una de las apuestas fuertes de la industria en el ya establecido subgénero superheroico. Director de la trilogía ¿Qué pasó ayer? y otros exponentes cómicos, Phillips sorprendió con un relato que rinde tributo a décadas pretéritas del cine estadounidense (es común la cita a El rey de la comedia y Taxi Driver, pero suelen olvidarse las referencias a obras míticas como Contacto en Francia), mientras universaliza el drama del abandono a través de un personaje que padece cada vez con mayor frecuencia un entorno en plena mutación desde la icónica Ciudad Gótica hacia, literalmente, un basurero. Con 11 nominaciones es la película más nominada y Joaquin Phoenix se quedará, casi sin dudas, con la estatuilla por mejor actor.

1917

Sam Mendes dedica la película a su abuelo, quien le contó la historia real detrás de este drama bélico recientemente estrenado en nuestro país y cuya historia se centra en dos soldados del ejército británico que deberán evitar una emboscada en la que 1600 compañeros pueden perder la vida. Más allá del indiscutible portento técnico que el realizador de Belleza Americana supo imprimirle a los prácticamente dos planos secuencias conformantes de la totalidad del relato, sus principales antecedentes son la buena performance que logró en los Globos de Oro (mejor película dramática y mejor director) y en los BAFTA, donde se hizo con 7 premios incluyendo mejor película y director. Para el domingo es candidata en 10 rubros y una de las favoritas para quedarse con el máximo galardón.

Había una vez en… Hollywood

Injusta traducción para un título que le extiende la mano a todo el cine de Sergio Leone, lo nuevo de Quentin Tarantino es posiblemente su relato más personal. El que más libertades ofrece a la hora de desarrollar a sus personajes. También aspirante en 10 categorías, puede que esta sea una oportunidad real para obtener la estatuilla como mejor director, algo que al realizador de Kill Bill y Perros de la calle le viene siendo esquivo desde siempre. Brad Pritt debería llevarse el premio en la categoría mejor actor de reparto y no sería erróneo considerarla una seria candidata por mejor guion original. De revisita obligatoria, sin importar cuántas veces haya sido vista.

El irlandés

El verdadero milagro cinematográfico de la temporada tiene un solo nombre y es El irlandés. No sólo porque lleva la firma del inagotable Martin Scorsese, sino porque reunió un equipo de estrellas (Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel) que demostró en pleno cambio de década, cómo la grandeza real no tiene fecha de caducidad. Netflix era consciente de su fuerte apuesta cuando decidió conceder los 150 millones de dólares necesarios para poder concretar el proyecto, en un momento donde el servicio de streaming todavía parece tener que rendir cuentas ante un modelo de negocios empecinado en hacerle lugar. Una extensión de casi cuatro horas, un relato basado en la vida del recordado Jimmy Hoffa y una vuelta al cine de mafiosos italoamericanos bastan para demostrar que Scorsese todavía puede hacer evolucionar el lenguaje cinematográfico. Nosotros, ante semejante experiencia, evolucionamos a la par como espectadores. Y así todos ganamos. Imperdonable la omisión de De Niro como candidato a mejor actor.

Mujercitas

Resultaba difícil imaginar que el siguiente proyecto de Greta Gerwig fuese un clásico de la literatura universal desarrollado durante la Guerra de Secesión, luego del éxito de Lady Bird en 2017. Puede que rascando la superficie aparezcan algunos puntos en común entre el espíritu de aquella protagonista new age, y algunos de los inmortales personajes de la novela escrita por Louisa May Alcott aquí reinterpretados. Con un inmenso diseño de producción y un elenco de lo más heterogéneo, el título tiene chances por mejor vestuario y hasta por guión adaptado. Para los amantes de los datos: Gerwig co-escribió y protagonizó Frances Ha, de Noah Baumbach… director de Historia de un matrimonio.

Historia de un matrimonio

El guionista y director Noah Baumbach se basó en las experiencias de su propio divorcio para darle forma a este muy sólido drama que se apoya fundamentalmente en actuaciones formidables. Adam Driver y Scarlett Johansson (ambos merecidamente nominados) se sacan chispas mientras todo el elenco juega un rol de privilegio para que el realizador indague en las condiciones y los límites del amor. Con escenas memorables, también cuenta con Laura Dern en el reparto, otro de los premios cantados.

Parásitos

La película del coreano Bong Joon-ho es quizás la más grande sorpresa de todas las candidatas, teniendo en cuenta sus seis nominaciones. No es que no lo merezca, pero lo que la Academia insinuó en el pasado reciente con Cold War y fundamentalmente con Roma, se cierne hoy mismo como una realidad: la industria estadounidense mira con cada vez más atención lo que sucede fuera de su seno y está dispuesta a reconocerlo. No estaría mal en este sentido, que la última ganadora de la Palma de oro en Cannes se alce con el máximo galardón el próximo domingo. Fuera de toda especulación, indudablemente lo merece. De otra forma, la enorme carga simbólica de este título no hubiera calado tan hondo en prácticamente todo el mundo. Llega con chances de dar más que una sorpresa. Que suceda, ya es otra historia.

Jojo Rabbit

El director Taika Waititi vuelve a sus propias fuentes con la traslación de la novela de Christine Leunens a la pantalla grande. Luego de la transformación conceptual propuesta al Dios del Trueno en Thor: Ragnarok, el propio Waititi encarna al Adolf Hitler que un niño fanático del Reich tiene como amigo imaginario. Sorprendentemente profunda, el papel de Scarlett Johansson (doblemente nominada: aquí es candidata a mejor actriz de reparto) le otorga esa pizca de identificación necesaria para calar hondo. Un relato que crece gradualmente, hasta volverse inequívocamente entrañable.

Contra lo imposible

La historia sobre cómo Carroll Shelby y Ken Miles lideraron el desarrollo del primer automóvil estadounidense que sea capaz de competir contra Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966 es una de las películas que menos chances tiene frente a sus competidoras. Aun cuando nada está dicho, su clasicismo atemporal y su particular forma de introducir al espectador dentro de las pistas la convierten en un título que no debe ser pasado por alto. Principal candidata a mejor edición, está dirigida por James Mangold (Logan).

En otras categorías

Ante la sorpresa que significa la ausencia de Frozen 2 en el rubro mejor largometraje de animación (aunque sí está nominada a mejor canción, más allá de las pocas chances que tiene contra la composición de Elton John para su biopic Rocketman), Toy Story 4 parte como favorita. De cualquier forma, quienes tengan suscripción en la N roja ya pueden ver a sus compañeras de terna Klaus y –recomendación especial- Perdí mi cuerpo. El servicio de Streaming tiene también en su catálogo Los dos papas (actor principal, actor de reparto y mejor guion adaptado) y los documentales nominados American Factory (firme candidata) y la brasileña Al filo de la democracia.