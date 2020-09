Opositores marcharon a Tribunales con insólitas consignas y agresivas pancartas

Con la consigna «Una luz por la República» y con el aval de miembros de la oposición, los manifestantes se congregaron pasadas las 19 frente a Tribunales no sólo por los jueces que fueron regresados a sus cargos originales tras una votación en el Senado y la firma de un decreto presidencial, sino también por otras cuestiones.

«Somos todos pobres, están robando mucho. Es un nazismo esto, es un genocidio de pobreza», expresó a C5N uno de los manifestantes con la cara semitapada por el tapabocas.

«La Justicia no se negocia, y menos por temas políticos. Yo soy de Venezuela radicado en Argentina y estoy totalmente en desacuerdo a que por un capricho político la justicia no se lleve a cabo y no se cumpla. Argentina se tiene que respetar», sentenció un joven al mismo canal.

«Aprendí de chico que la Corte Suprema de Justicia es el resguardo de los ciudadanos cuando quienes gobiernan avasallan el poder. Entonces venimos a decirle a los jueces de la Corte que para algo se formaron, que hagan respetar nuestra Constitución», explicó otro hombre con un cartel en la ropa con la frase «Justicia sí, reforma no».

«Estoy anonadado con el tema de la injusticia, y dolorido en el corazón por lo que está pasando en nuestro país», expresó un hombre envuelto en la bandera argentina mientras a su alrededor coreaban cantos contra una dictadura.

«La verdad que nunca pensé que los jueces no tomaran medidas en tiempo y forma, como ellos hicieron un pacto con el pueblo, con Dios y con la justicia, de que iban a tomar la justicia en sus manos por el favor de la gente y de la Patria. Y hoy no lo estamos viendo eso, estamos viendo todo lo contrario», sentenció.

El Senado, con mayoría oficialista, rechazó en los últimos días los nombramientos que hizo por decreto Mauricio Macri, quien cubrió tres vacantes en la Justicia con Bruglia, Bertuzzi y Castelli sin pasar por los mecanismos previstos por la Constitución.

Los tres camaristas recurrieron a la Corte Suprema para lograr un apoyo, pero el máximo tribunal resolvió primero dejar en manos del Senado la decisión de aceptar o rechazar sus nombramientos, y luego fijó para el martes la audiencia en la que tratará el tema.