Obras nacionales para Corrientes: Beneficiario privado más beneficiado aún

Dice una noticia sobre el convenio firmado por el gobernador con el gobierno nacional sobre inversiones para la Provincia: El Gobierno provincial por medio del Gobernador firmó un convenio de $2.582 millones de pesos con ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para la ejecución de múltiples obras hídricas y de saneamiento en 23 localidades del interior. Estas obras son fundamentales porque mejorarán el servicio de agua potable y ampliarán las redes cloacales, llevando más salud a los vecinos.

En el listado de localidades donde se realizaran obras de agua y cloaca, la mayoría están concesionadas a Aguas de Corrientes, quien tiene a su cargo el servicio, deficitario en muchos casos, y que a pesar del largo tiempo transcurrido, las inversiones realizadas no cumplen con lo que debieron hacer, según el compromiso asumido cuando se hicieron cargo de los servicios. Tampoco se debe dejar de mencionar que lo pendiente de ejcutar le fue condonado totalmente al final del mandato de Ricardo Colombi.

Ahora con estas noticias, surgen interrogantes, que tal vez los Legisladores Nacionales por Corrientes puedan esclarecer, dado que las inversiones que se mencionan, en números importantes de cientos de millones en muchos casos, son para obras de debieron haberse realizados por la prestaría y como responsable de los servicios y por los cuales cobran altos valores, ahora las encara el Estado Nacional, cuando es la empresa quien termina beneficiado y cuál es la contraprestación que esta realizaría, si está previsto.

No deja de llamar la atención la falta de información si una vez realizadas las obras, estas pasarán a ser provinciales, dado que de no ser así se estaría ante un caso del Estado realizando obras que se pagan con recursos de todos, pero que al memento de habilitarlos al servicio domiciliario, sería la Empresa la que percibiría los montos que sufragan los usuarios, en un beneficio económico sin aportar absolutamente nada para la concreción de las obras si esto no estuviera previsto.

Como ciudadano celebro, las políticas de inversiones en obras públicas, máxime como en este Gobierno Nacional que comienza generar en forma real el federalismo con atención a todas las provincias, y en este caso dando a Corrientes una atención igualitaria sin importar el color político, que entiendo deben celebrar todos los correntinos, pero en este caso surgen estas dudas, que es por lo qué pido a los legisladores nacionales informen sobre el tema, dado que hace ruido se invierta recursos para que beneficien económicamente a privados, o en todo caso cual sería el aporte de esta Empresa, o si los valores de los servicios tendrán alguna mejora importante para los usuarios, por ejemplo.-

Bienvenida las Obras que nos otorguen mejor calidad de vida. Claridad e información veraz, que este tipo de dudas no tengan lugar. Los que les corresponde aclarar, espero y esperamos así sea.