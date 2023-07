Nueva denuncia contra Javier Milei: «Pedían plata para las candidaturas»

«Cuando estaba militando para Milei vi muchas cosas que no me cerraban: mucha corrupción, pedían plata para las candidaturas y uno no tiene 60 mil dólares para poner para ser candidata», denunció Soria.

La modelo detalló -en diálogo con Radio Splendid- que esa suma de dinero le fue pedida por los armadores de la tercera sección electoral de La Libertad Avanza, durante una reunión en el local partidario de Wilde, y mencionó en particular los nombres de Miriam Niveyro y Charlie Curestis.

«El que quiere ser candidato a intendente tiene que poner 60 mil dólares», le habría dicho Niveyro a la mujer de 36 años, según reprodujo. La actriz de Only Fans le respondió que ella que no tenía ese dinero y aún «si lo tuviera», no sería «correcto».

«¿No era por meritocracia, tanto que decía Milei que era por reconocimiento social, por militancia en la calle?», se quejó Soria, quien militó en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

Según relató, Curestis le habría pedido por WhatsApp que haga una colecta para recaudar fondos y así poder pagar por su candidatura como intendenta de Avellaneda.

«Me dijo que hable con empresarios para juntar plata mediante fundaciones cuando no estaban blanqueadas por la Junta Electoral. Me parecía que no era legal, que era medio turbio», enfatizó Soria, para justificar su alejamiento de La Libertad Avanza.

Las denuncias contra Milei por venta de candidaturas en las listas del conurbano se multiplicaron en las últimas semanas e incluso el abogado Carlos Maslatón declaró en los tribunales en contra del economista y candidato de ultraderecha.