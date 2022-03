Noelia Bazzi inauguró las Sesiones Ordinarias del HCD de Bella Vista

La intendente Nolia Bazzi inauguró el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Bella Vista durante un acto celebrado en la Casa de la Cultura Pedro Mendoza. En el inicio de la sesión, se procedió a la jura de las nuevas autoridades del órgano legislativo y lo hicieron: Marcelo Quintana, Juan Cruz Bruzzo y Vanesa Dalpozzolo, como presidente, vice 1° y vice 2°, respectivamente.

Seguidamente, la jefa del Departamento Ejecutivo local pronunció su discurso referido a las proyecciones anuales de su gestión iniciada el pasado 10 de diciembre.

Buenas noches

Sres. Funcionarios Provinciales.

Sr. Vice Intendente Municipal

Sras. y Sres. Concejales

Sras. Y Sres. Miembros del Gabinete Municipal

Sres. Representantes de las Fuerzas de Seguridad

Autoridades religiosas de los distintos credos

Queridos ciudadanos bellavistenses

Es para mí un gran honor inaugurar por primera vez el Período de Sesiones Ordinarias del cuerpo, después de haber participado también como concejal de éste momento institucional tan importante.

Lo hago bajo una idea que es y será el lema de nuestra gestión: BELLA VISTA HACIA ADELANTE.

Digo «nuestra» gestión porque somos un equipo de trabajo, que tiene como norte en la brújula, pensar al futuro con el DESARROLLO pero también pensarlo con INCLUSIÓN, y estos dos factores que son complementarios, nos marcarán el rumbo.

Nuestra ciudad no es asunto de un gobierno, de un partido o de un sector, es un asunto de todos. De hombres, de mujeres tantas veces postergadas, de jóvenes que son el presente y el futuro. Y hago un paréntesis para hablar de lo que significa ser «Joven en política», que no es inexperiencia… son nuevas formas de hacer, es cambiar la realidad con una mirada que integra a más sectores con nuevas herramientas para que todos mejoren su realidad.

Les decía que la ciudad es un asunto de todos porque es asunto del sector público que genera políticas, pero también es del sector privado que participa de esas políticas, que arriesga, que invierte, que brinda oportunidades. Señores Concejales: vamos a necesitar la fuerza de todos juntos para ayudar de verdad a los más vulnerables.

Más aún ahora, después de ver la realidad que nos deja la pandemia y la emergencia ígnea. Hay comerciantes y pequeñas empresas debilitadas por la pandemia, hay productores vulnerados por la emergencia, para ellos tendremos políticas públicas en lo inmediato para ayudarlos a salir adelante.

Hablar de DESARROLLO es hablar de generar las herramientas que necesita el sector privado para crecer, es acompañar a cada emprendedor, comerciante y empresario en decisiones que son importantes para todos porque seguramente en esas decisiones habrá nuevas fuentes laborales que se crean para los bellavistenses.

Tenemos una ciudad privilegiada naturalmente, de tierra fértil y clima apto para la explotación agrícola y ganadera, que requiere de nuevas tecnologías y un plan de inversión acorde a esa productividad, inversión pública y privada. Hablar de desarrollo es estar al lado de cada productor local, en las buenas y más todavía en las malas, el productor que sin descanso, y muchas veces con mala suerte, trabaja de lunes a lunes y de sol a sol, ese productor es uno de los pilares fundamentales de la actividad económica en nuestra ciudad.

Hablar de DESARROLLO es hablar de TURISMO: esa industria de la que mucho se habla en el mundo y que nos está invitando a crecer año tras año, reordenando prioridades y pensando que ciudad turística queremos ser.

Este último verano fuimos uno de los destinos más elegidos dentro de la provincia, no solo por la playita y la costanera que tenemos, sino porque recibimos y atendemos muy bien a quienes nos visitan, eso lo queremos potenciar, queremos preparar a cada bellavistense que interviene en mayor o menor medida para recibir mejor al turista, queremos ayudar al sector a pensarnos como destino, no solo para los Correntinos y Argentinos, sino para el mundo.

Ahora bien, no podemos pensar en desarrollarnos si al mismo tiempo no nos modernizamos. El mundo cambia y la pandemia aceleró ese cambio que se esperaba, llego el momento de preguntarnos qué hacemos en Bella Vista para ese mundo que es hoy, y será el mañana.

Necesitamos revisar todas y cada una de las cosas que habitualmente hacemos, muchas de ellas automáticamente, y analizar de qué manera las podemos poner en concordancia con los tiempos del mundo al que estamos conectados. Incorporar tecnologías aplicadas a cada sector, generar energías renovables, pensar en la mejor manera de reciclar y muchos desafíos nuevos que tenemos y tendremos cada vez más.

No hay margen para pensar en desarrollo si antes no pensamos en como achicar la brecha de la desigualdad que vemos y sentimos todos los días. Por eso, la INCLUSIÓN es el norte, indudablemente.

Oportunidad de acceder a los servicios básicos, oportunidad de estudiar, de estar conectados al mundo, oportunidad de vivir en un hogar digno, y de tener acceso a un buen sistema de salud.

Por supuesto que no será fácil, los problemas estructurales no se solucionan de un día para el otro. Pero creemos en nuestras fuerzas y capacidades para hacerlo y es nuestra responsabilidad.

Como lo haremos? Pensando y generando las políticas públicas necesarias pero antes, poniendo en primer lugar la visión humanista en la gestión, poniendo los valores y principios que serán la guía en cada uno de nuestros actos.

Queremos ser impulsores de ese desarrollo, queremos ser igualadores de oportunidades. Para eso, todos y cada uno de los sectores que integran éste Estado Municipal estarán a disposición de los ciudadanos. No nos sirven las oficinas estancadas donde no se brindan soluciones.

Queremos una sociedad civil integrada, trabajando en conjunto con nosotros, aportando ideas, generando proyectos. Los invito a todos a ser parte: comisiones vecinales, ONGs, asociaciones profesionales, sindicatos, cámaras empresarias, clubes, ciudadanos en general: los invitamos a Trabajar Juntos por Bella Vista.

Pensar en una ciudad que se desarrolla debe ir de la mano de una ciudad que crece de manera planificada. Analizar nuestras fortalezas y debilidades es fundamental para determinar lo que queremos a mediano y largo plazo así como establecer objetivos y metas adecuados a la visión que se tiene como ciudad.

El rol de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA es central dentro de la gestión. Por ello, junto al equipo de trabajo y el acompañamiento del Gobierno Provincial hicimos un replanteo de los objetivos del área. Entre los principales objetivos nos proponemos:

Gestionar, formular y desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial 2030 (POT) en articulación con el Ministerio de Planificación de Corrientes, y equipo técnico de la Universidad Nacional del Nordeste, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, para un aprovechamiento territorial equilibrado, equitativo y eficiente.

Gestionar, formular y desarrollar el Plan de Reestructuración Organizacional del Municipio (PROM) aplicando estrategias de coaching para la gestión pública, maximizando la eficiencia de los recursos de la institución.

Dicen que lo único imposible es aquello que no se intenta… y nuestros emprendedores son sin lugar a dudas especialistas en intentarlo una y otra vez.

Por eso y porque estamos convencidos de las oportunidades de negocios y de crecimiento que tenemos a partir de ellos, desde el inicio de la gestión los convocamos para actualizar el Registro Municipal de Emprendedores y avanzar juntos en el diseño de políticas públicas en favor de la economía social.

Entregamos bolsas navideñas a la totalidad de empleados municipales que fueron realizadas íntegramente por emprendedores locales y realizamos 4 ferias durante los meses de diciembre y enero.

Estamos trabajando en el Desarrollo del Ecosistema Emprendedor, a través del cual se realizarán las siguientes acciones:

Propuesta de Censo Comercial y Productivo de la Ciudad de Bella Vista

Acciones conjuntas con el equipo técnico del Sello “Hecho en corrientes”, para fortalecer e impulsar el crecimiento de los emprendedores y artesanos locales

Elaboración de políticas públicas y una correcta asignación de recursos humanos y materiales para atender las necesidades de cada eslabón de la cadena productiva local

Creemos en el crecimiento de nuestra ciudad de la mano de las instituciones intermedias, aquellas que son el nexo principal entre el Estado y cada individuo, aquellas que se fundan con el objetivo de perseguir un interés que siempre tendrá más fuerza si nace desde la unión. Por eso, nos propusimos regularizar y fortalecer la Asociación Civil Agencia de Desarrollo Productivo Bella Vista, crear un Polo de Confecciones Textiles y fomentar y estimular la creación de proyectos asociación de diferentes sectores productivos, propendiendo al agregado de valor local.

Uno de los grandes desafíos que tendremos como gestión es impulsar junto al Gobierno de la Provincia el Parque Industrial. Creemos necesario en una primera instancia realizar un relevamiento de empresas interesadas y brindar asistencia técnica y apoyo a la gestión de proyectos que califiquen para instalarse en el mismo.

Nuestra ciudad cuenta con un programa único en la provincia. Se trata del Presupuesto Participativo. Es un proceso innovador de gestión, a través del cual los ciudadanos con su participación directa y voluntaria establecen las prioridades presupuestarias anuales del gobierno local.

En esta nueva edición se repensó este programa adecuándonos a la situación actual y a un contexto de post pandemia donde además de la participación de instituciones intermedias se permitió la participación de mujeres emprendedoras de la zona urbana y rural.

Los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2021 (en la votación del 28 de noviembre de 2021), comenzaron a ejecutarse en el mes de enero del 2022. Hasta el momento entregamos materiales a cuatro proyectos ganadores.

Desde la SECRETARIA DE GOBIERNO en lo que respecta a inspecciones y habilitaciones comerciales, es importante tener un buen equipo de control de la documentación de los comercios que se encuentran en la zona urbana y rural, sobre la base del código tributario, ordenanza tarifaria y demás normativas vigentes. Éste grupo se capacitará de manera permanente en dichas temáticas para brindar un servicio acorde al que nuestros comerciantes se merecen.

Nos preocupa y ocupa la Seguridad ciudadana, por ello, en estos primeros 100 días de gestión creamos el grupo de Prevención Ciudadana que tiene como primer objetivo recorrer los principales puntos de encuentro de nuestra ciudad controlando y garantizando la convivencia pacífica y advirtiendo ante algún suceso que pueda poner en peligro a los vecinos.

Nos proponemos seguir fortaleciendo este grupo, capacitándolo y dándole las herramientas necesarias para que los ciudadanos encuentren en ellos un respaldo al momento de asistir a lugares públicos.

Dije al comienzo que pensamos en el desarrollo de la mano del turismo, por ello, y ateniendo al crecimiento que año tras año tiene el sector, enviare en los próximos días un proyecto de modificación del organigrama municipal donde planteamos entre otras cosas que la Dirección existente pasará a ser una SECRETARÍA DE TURISMO.

Desde el 10 de diciembre cuando asumimos el gobierno nos propusimos fortalecer la playa municipal. Y lo hicimos, agregamos servicio para brindar mejor atención tanto a quienes nos visitan como a los bellavistenses.

La pandemia al inicio y la emergencia ígnea actual nos llevaron a suspender y limitar muchas de las actividades previstas, pero aun así, y cuando ambas cuestiones tan importantes nos permitieron, realizamos diversos eventos en la zona de playa y costanera como atractivo complementario. Deportes, música, baile, ferias, fueron algunos de ellos.

Ahora nos queda lo más importante, repensar nuestra ciudad si pretendemos seguir siendo destino más elegido y encontrar diversos atractivos que nos permitan seguir posicionándonos.

En este sentido será primordial la articulación con el Ministerio de Turismo de la Provincia y el sector privado local a través de la Cámara de Turismo local.

El TOROPI es uno de los grandes proyectos que nos proponemos hacer crecer. Hoy estamos realizando uno de los portales de acceso y senderos internos pero lo más importante es avanzar sobre el Geo Parque Toropí para el cual sabemos que estamos acompañados por el Gobierno Provincial y que hay una firme decisión del Gobernador Gustavo Valdés de impulsar el desarrollo de nuestra reserva la cual es parte del Programa Iberá 5.

Ahora bien, crecer turísticamente va de la mano de dos temáticas muy importantes: la promoción y la capacitación.

Necesitamos formar operadores para mejorar la calidad de los servicios turísticos locales. Para ello pondremos a disposición cursos y talleres para todos los sectores involucrados. Sabemos que el turista que vuelve es el que fue bien recibido.

En este sentido las palabras claves elegidas durante esta temporada como #megustabellavista han generado el resultado esperado, donde pudimos ver a cientos de personas publicando sus fotos en las redes sociales visibilizando nuestros principales atractivos y nuestra vista privilegiada.

Bella Vista es una ciudad productiva, la agricultura y la ganadería son actividades económicas estratégicas que contribuyen económica y socialmente al bienestar de la población. En ese sentido es fundamental el acompañamiento a los productores y el trabajo realizado desde la SECRETARÍA DE PRODUCCION.

Atendiendo al contexto actual y en el marco de la Emergencia agropecuaria se está realizando la recepción y asistencia técnica en la elaboración de formularios para acceder a beneficios ante una emergencia agropecuaria, así como la entrega de rollos de pastura a pequeños productores. Este trabajo se realiza de manera conjunta con el Gobierno Provincial.

En articulación con otras instituciones (INTA, INTI, Ministerio de Producción, SENASA, Sociedad Rural) estamos trabajando en actividades de formación y capacitación para concientizar y afrontar los desafíos del cambio climático: buenas prácticas agrícolas, cuidado del medio ambiente y manejo del fuego, son algunas de las temáticas más importantes.

Desarrollamos el Programa Productivo Rural con el cual venimos trabajando en los primeros 100 días de gestión y lo seguiremos haciendo. Con éste programa nos acercamos a los pequeños productores para potenciar y acompañar sus proyectos productivos brindándoles asistencia técnica y económica a través de diferentes planes: Plan Limón, Plan Pecan, Plan Pasturas y Remates ganaderos son algunos de los que actualmente están siendo desarrollados por el Gobierno Provincial.

También estamos trabajando en un proyecto de valorización y aprovechamiento de los residuos orgánicos desde la producción de chip de madera a partir de desechos de poda urbana y otros residuos orgánicos, para la producción de compost de calidad.

Con el trabajo realizado en el Vivero Municipal perseguimos dos claros objetivos:

Asistir a pequeños productores locales:

Producción de plantines forestales para instalar cortinas de protección en lotes de productores.

Producción de plantines hortícolas (morrón, tomate y berenjena entre otros).

Producción de plantines de frutales (mango, mamón, níspero y ñangapirí).

Cuidar del arbolado urbano y espacio verdes:

Producción de plantines de árboles, arbustos y de flores destinadas al arbolado urbano y los espacios verdes municipales. Se incorporan especies frutales para consumo humano.

Uno de los programas más importantes que se tienen desde la gestión municipal es el de Acceso al Agua a través del cual se realizan perforaciones de napas freáticas en zona rural para el abastecimiento de agua destinado a familias con dificultad de acceso del recurso.

En los primeros 100 días de gestión hemos realizado 16 perforaciones nuevas y hemos reparado 40 que han presentado inconvenientes producto de la sequía.

Vamos a poner en marcha el Programa Alimentación Saludable para promover la producción local en huertas familiares a través de la entrega de semillas lo cual será acompañado de talleres de cocina saludable con ingredientes locales y de estación.

En el marco de éste programa también buscamos desarrollar el mercado local mejorando las condiciones de venta y visibilidad de los feriantes en la zona de la terminal. Para ello, incorporaremos estructuras fijas para brindar mayor comodidad y seguridad.

EL Parque Cruz de los Milagros es un lugar emblemático de nuestra ciudad que todo el año recibe tanto a bellavistenses como a turistas. Por ello, uno de los grandes objetivos que nos planteamos para el año en curso es la refacción y re funcionalización del mismo. Estamos trabajando en primer lugar en la reparación del sistema eléctrico y luego en la incorporación de nuevos juegos y en la reparación del sector del camping.

Como también dije al inicio, la inclusión es uno de nuestros nortes principales, y en ese sentido, es fundamental ampliar y facilitar el acceso a la salud para nuestra comunidad

Desde la SECRETARIA DE SALUD decidimos agregar días y horarios de atención del Servicio de Emergencia Municipal y adquirir un desfibrilador externo automático (DEA), útil en la reanimación cardiopulmonar.

Nuestro SEM es pionero en el interior de la provincia, próximo a cumplir 5 años, con la labor del rescate de personas accidentadas en la vía pública. Según datos relevados, se realizan un promedio de 10 salidas diarias.

Contamos con 12 Salas de Atención Primaria de la Salud, 5 en zonas urbanas y 7 en zonas rurales, sus prestaciones se orientan a la promoción, prevención y tratamiento permanente de enfermedades. Cuentan con atención médica-odontológica y en algunos de ellas kinesiológicas.

A través de un equipo de trabajo conformado por agentes municipales y en conjunto con enfermeros de cada sala saldremos a caminar incansablemente cada barrio acercando la salud a las casas y recordando cada día si fuera necesario la importancia de completar esquemas de vacunación, de realizar controles de embarazo y de realizar controles pediátricos.

Algo que muchas personas no saben es que contamos con un Banco Ortopédico Municipal que es sumamente útil para personas de bajos recursos que necesitan acceder a elementos ortopédicos. Para los próximos meses nos pusimos como objetivo adquirir al menos dos de cada uno de éstos elementos para reponer y ampliar la disponibilidad.

Vamos a relanzar el Programa de Salud Bucal para el cual contaremos con una nueva profesional que trabajará junto a la mecánica dental.

Con un consultorio móvil equipado y articulando con otras áreas municipales nos acercamos a los sectores más periféricos y vulnerables de la ciudad para brindar una atención médica-odontológica a través del Programa Vos y Tu Municipio.

Uno de los objetivos más grandes que nos propusimos desde el inicio de la gestión es trabajar sobre un Programa de Políticas Públicas para la Mujer y el Niño dentro del cual desarrollamos 3 subprogramas:

“Mujer te acompañamos”

Consiste en realizar controles ginecológicos de rutina, charlas sobre métodos anticonceptivos, enseñanza del autoexamen de mamas, detección del VHP y realización de PAP para pacientes de bajos recursos.

Para ello incorporamos 2 profesionales médicos, una Ginecóloga y una Anatomopatóloga.

“Maternidad Cuidada”

Contribuir al cuidado de la salud y la vida de las mujeres gestantes y de los niños en la primera infancia para proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y prevenir la violencia, conteniendo especialmente a los más vulnerables.

“Los Niños Primero”

Trabajar en el bienestar físico, psíquico y social para contribuir a una niñez saludable y feliz.

Desde ésta secretaria estuvimos trabajando de forma conjunta con el Hospital “El Salvador”, colaborando en tareas de hisopados, diagnósticos y plan de vacunación (COVID 19), aportando la logística requerida para vacunar la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible, además colaborar con la carga de datos necesaria para la provisión y reposición de las vacunas.

Por último y no menos importante, estamos trabajando junto a al HCD en la creación del Consejo Municipal de Discapacidad, idea que nace desde la solicitud de padres y profesionales vinculados a personas con discapacidad para fomentar la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión.

Si decimos que el DESARROLLO y la INCLUSION son pilares fundamentales de la gestión, es y será primordial el trabajo realizado desde la SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO a través de la cual se busca promover políticas y acciones para el desarrollo de la población que se encuentra en estado de vulneración en sus derechos básicos, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

A través del Programa Estamos Con Vos crearemos la TARJETA MUNICIPAL DE DESCUENTO para alimentos de primera necesidad como también artículos de farmacia y destinada a población de la zona rural y urbanas periféricas en condiciones de vulnerabilidad social.

Vamos a poner en funcionamiento los Centros de Mediación Comunitaria “Retomar” (Art. 204 de la Carta Orgánica Municipal). Se trata de la oficina encargada de llevar adelante las mediaciones comunitarias, un método participativo y adecuado para resolver conflictos entre vecinos, asistidas por un profesional que actúa como tercero neutral, el Mediador.

Estamos convencidos que el DEPORTE es y debe ser una política de Estado, no solo como actividad deportiva en sí, sino como generadora de hábitos saludables, vínculos sociales y transmisión de valores.

Por medio del Programa Siempre Deporte pondremos en marcha más de 15 escuelas deportivas municipales para todas las edades y dispondremos de profesores para las instituciones educativas rurales y urbanas que no cuentan con clases de educación física.

El Complejo Polideportivo Municipal es un espacio al cual acuden cientos de personas cada día. No hay bellavistense que no ocupe sus instalaciones, cualquiera sea el motivo. Por ello, también creímos necesario realizar algunas mejoras de infraestructura.

Así también, y atendiendo a que existen otros espacios de recreación y deportivos en distintos puntos de la ciudad y con el objetivo de descentralizar las actividades, nos proponemos re funcionalizar el Complejito del B° Los Pinos, María Auxiliadora y el playón del B° Piscicultura.

Vivimos tiempos muy difíciles en cuanto a violencia. Cada día nos despertamos viendo y escuchando noticias tristes que nos conmueven pero que también nos llevan a hacer un replanteo del rol que cada uno de nosotros tiene dentro de esa problemática.

Como Estado estamos obligados a ser parte de la solución, aunque muchas veces la veamos difícil o imposible. Tenemos la responsabilidad de promover el cuidado del niño y el desarrollo de la familia como unidad básica de la sociedad, brindar acompañamiento y protección a la tercera edad, garantizando la ejecución de políticas públicas dirigidas a cualquier etapa etaria que son parte de nuestra comunidad.

Personalmente, como mujer y madre, no puedo, no quiero y no me permito mirar hacia otro lado. Debemos ser un instrumento de resguardo de los derechos de todas las mujeres y niños de la ciudad, garantizando la inclusión e igualdad.

Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizar el espacio seguro que necesita para poder hablar y ser escuchada.

En conjunto con el Gobierno Provincial trabajaremos en la creación y puesta en funcionamiento de éstos espacios de resguardo que son fundamentales para comenzar a darle pelea de verdad a la violencia de género.

Bajo el lema “Una Sociedad Sin Violencia” buscaremos promover la construcción de espacios de participación, a fin de contribuir y enriquecer las acciones que favorezcan: la equidad de género, la salud, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado.

Será prioridad implementar programas a través de los cuales la mujer busque su desarrollo integral: psíquico, físico, económico, cultural y social. Estos programas tendrán su base en las escuelas de oficios y apoyo económico a través de la entrega de maquinaria, herramientas de trabajo y materia prima.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un tratado de derechos humanos firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo.

¿Por qué una convención especial para personas con discapacidad?

Porque a lo largo de los años fueron vulnerados los derechos de las personas con discapacidad a la vida independiente, a la educación, al empleo libre, a la igualdad de oportunidad, a la accesibilidad a todos los ámbitos. Esto hizo necesario un acuerdo para reconocer y asegurar los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el Centro Sin Barreras se busca desarrollar las potencialidades y habilidades, fomentando hábitos de trabajo, responsabilidad y compromiso para potenciar las habilidades sociales, favorecer la autonomía e independencia, desarrollar las actividades de la vida diaria y fomentar la emisión y comprensión de emociones.

Actualmente se brindan Talleres de oficio: Panadería, Carpintería, Producción de plantas aromáticas y artesanías. Nos proponemos incorporar nuevos talleres que nazcan de las mismas necesidades y gustos de los chicos que asisten. Además, firmaremos convenios con el sector privado generando herramientas que incentiven la incorporación de personas con discapacidad a sus plantas de personal.

En los últimos años en nuestro país ha habido un incremento muy significativo en el consumo de drogas, legales e ilegales, siendo cada vez más alto el porcentaje de personas que enferman y mueren a causa de distintas adicciones. Esta problemática además tiene un fuerte impacto social, ya que el consumo de drogas ejerce influencia directa en el aumento de la violencia doméstica y callejera, el delito y la inseguridad ciudadana, los accidentes de tránsito y laborales y en el deterioro de los lazos familiares y sociales.

Desde la División de Prevención de Consumo Problemático buscaremos promover la participación activa de la sociedad en el conocimiento de los factores que contribuyen al inicio y desarrollo del consumo problemático, como así también sobre los recursos disponibles para su abordaje.

El Centro de Día + Vida, junto a los profesionales con los cuales contamos, brinda un primer nivel de acompañamiento y asistencia a quienes quieren modificar su consumo problemático de sustancias psicoactivas y su círculo afectivo más cercano.

Además se pretenden llevar acciones conjuntas con instituciones religiosas a través de la creación del Foro de Iglesias Preventoras, instituciones educativas a través del Foro Estudiantil de Prevención, con las familias desde la Escuela para Padres y Referentes Afectivos y el Foro Regional de Prevención de Consumos Problemáticos.

Los jóvenes son el presente y el futuro y su rol es fundamental en la sociedad actual. Sus opiniones muchas veces no son tenidas en consideración cuando se toman decisiones importantes. ¡Eso debe cambiar!

Por eso, dentro del proyecto de modificación del organigrama municipal, el Área de la Juventud Urbana y Rural pasara a conformar una dirección. ¿Por qué?

Porque estamos convencidos que necesitamos a los jóvenes participando e involucrándose con el desarrollo de nuestra ciudad. Su inclusión es fundamental.

Además, en los próximos días vamos a inaugurar la Oficina de la Juventud que será un lugar de encuentro donde los jóvenes podrán ser generadores de ideas y proyectos para la ciudad con el compromiso concreto de acompañar y realizar los proyectos que son viables.

Desde la Oficina de Empleo se continuará colaborando con empresas u otras organizaciones que requieran personal, mediante la incorporación de personas que reúnan los perfiles adecuados a los puestos solicitados.

Algunas de las acciones a realizar durante el año 2022:

Inserción Laboral a 200 Jóvenes en el rango etario de 18 a 24 años a través de los programas TE SUMO y JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO mediante pasantías rentadas

Inserción Laboral a 40 Personas con Discapacidad a través del Programa PROMOVER DISCAPACIDAD.

Realización de 2 Eventos: “2do y 3er Encuentro Jornada Empresarial”, para informar sobre los nuevos programas de Inserción Laboral para el Sector Privado.

Asistir a trabajadores del sector citrícola una vez producido el corte de zafra a través del programa Intercosecha/Interzafra Citrícola.

Brindar servicio de atención virtual de ANSES para la carga de trámites, entrega de formularios, turnos y otros. Asesoramiento Jurídico previsional e integral gratuito.

Otra de las modificaciones del organigrama municipal que vamos a enviar a éste cuerpo tiene que ver con la separación de la Dirección de Cultura y Educación.

Serán parte de nuestras actividades culturales:

Revalorizar y alentar a nuevos talentos musicales en distintos géneros para generar la oportunidad de acceder a grabaciones, promociones y participación en programas de televisión. Lo haremos a través del Programa Teko talento.

Como parte del homenaje al músico Ricardo Scofano y para poner en valor la esencia de su autor, haremos un trabajo de rescate a la memoria de lo que fuera “la casita amarilla”, lugar icónico de “mi tiempo mi infancia”

Vamos a crear la Escuela de Arte donde brindar un espacio de aprendizaje, recreación y contención para niños y jóvenes.

Queremos fortalecer la actividad del Teatro y trabajar en conjunto con artistas de nuestra ciudad en producciones locales sobre nuestra historia y la historia de nuestra provincia.

Vamos a relanzar la fiesta del “Karai Octubre”, para contar y compartir uno de los tantos mitos y leyendas de nuestra tierra, reuniendo a músicos, poetas, bailarines y artesanos de la cocina regional.

Estamos trabajando en la creación de un “bar cultural y un museo de antigüedades” en conjunto con un coleccionista local.

En cuanto al Museo Paleontológico TOROPÍ, trabajaremos en la actualización, reforma e innovación del museo, en articulación con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia de Corrientes, el Centro de Ecología Aplicada del Litoral y la UNNE.

Desde el área de Educación en conjunto con la de Juventud, uno de los grandes objetivos que nos planteamos es la creación de la Banda Municipal de Viento que estará integrada por músicos locales y nos acompañará en cada acto.

Otras actividades a realizar son:

Primer Encuentro Astrónomo – Científico

Encuentros de carácter científico, histórico, artístico y educativo

Segundo Congreso de Paleontología

Muestra Itinerante Pedro Ferré

Homenajes a Músicos Chamameceros

Convenio de Capacitación y Colaboración con el Instituto de Formación Docente para capacitar a emprendedores y artesanos locales sobre el manejo de redes sociales

Curso Regular de Idioma Guaraní

Poder delinear un plan de obras en un contexto tan adverso desde el punto de vista climático y sanitario se vuelve un gran desafío, pero es esencial proyectar el año en materia de obras y servicios públicos para planear una Bella Vista hacia el futuro.

Desde la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ponemos al cuidado del medio ambiente en el centro de la gestión y nos comprometemos en aunar nuestros esfuerzos para trabajar por y para el cuidado del mismo. En este sentido vamos a lanzar el programa Bella Vista Clasifica, donde articularemos diferentes acciones tendientes a contribuir al cuidado del lugar donde vivimos, dándole participación a comisiones vecinales, instituciones intermedias, sector privado, entre otros. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin decirles que, como vecinos podemos hacer un gran aporte de una manera muy sencilla y concreta, y es, clasificando nuestros residuos, ¡SI!, tan solo con esa simple pero noble acción, teniendo en cuenta que los recolectores llevan adelante una valiosísima tarea los días LUNES, MIERCOLES, VIERNES y DOMINGOS (que son las jornadas de recolección habitual), separando los residuos arriba del camión. Todos podemos hacerlos en nuestras casas, facilitando así su tarea y generando una cantidad mucho más grande a recuperar.

Con el regreso de la presencialidad vamos a poner en marcha el concurso “Escuelas Verdes” con el que damos participación a las diferentes instituciones escolares y en donde se trabaja con los niños y jóvenes de la ciudad, permitiendo germinar en ellos el compromiso ambiental. Además, vamos a lanzar el programa Bella Vista Sustentable a través de cual reinvertimos el beneficio económico obtenido de la comercialización de residuos recuperados incorporarando alumbrado público de led, puntos verdes sustentables en varios lugares estratégicos, un gabinete multipropósito solar en la costanera y kits solares en garitas de colectivos.

Por otro parte, y siguiendo en línea con el compromiso de esta gestión en materia ambiental, vamos a enfocarnos en el fortalecimiento de los espacios verdes, entendiendo el rol fundamental que cumplen dentro de la comunidad ya que son parte estratégica en el desarrollo de nuestros niños, permitiéndoles un momento de encuentro, de creación de lazos entre personas con distintas edades o simplemente brindando un tiempo de recreación.

En el marco del “Programa Plazas Alegres” estamos trabajando en la Plaza Central reestructurando la zona de juegos con una inversión de más de 3 millones de pesos.

También comenzamos la remodelación integral de Plaza Mitre con una inversión de 25 millones de pesos para hacer una plaza totalmente nueva.

Pero los beneficios no serán solamente para los barrios céntricos, también vamos a intervenir en el B° La Florida (zona ProMeBa), B° Azahares del Norte, B° Epam, B° Costa Esperanza, Plazoleta Azhares, estimando una inversión de 12 millones de pesos.

Con el objeto de transformar lugares que con el pasar de los días se convierten en mini basurales, creamos el “Programa Espacios Recuperados”. En el mes de Diciembre se inauguraron dos en la zona del B° Canale y B° Norte y actualmente estamos trabajando en el B° Promin.

El ejemplo de lo construido hasta el momento nos da la pauta que funciona y que es una alternativa de incorporar más espacio público y de promover una corrección en la cultura de arrojar residuos donde no se debe.

En el transcurso del año nos proponemos intervenir en la zona del SUM de María Auxiliadora y en la intersección de las calles Montevideo y San Juan.

Vamos a lanzar el “Programa Mas Servicios”, en donde nos proponemos llegar a los estándares definidos en los ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) planeando superar el 75 % de cobertura en desagües cloacales y del 100% de agua potable. Hoy, y habiendo trabajado más de 2 años el equipo técnico municipal, hemos logrado concretar la firma del Convenio Específico con el Gobierno Nacional para la ejecución de casi 30 cuadras de cloacas (para la zona norte de nuestra ciudad) con estación elevadora, sumando una inversión de 80 millones de pesos beneficiando a más de 600 familias.

Además, con recursos del estado municipal se prevé llevar adelante unas 8 cuadras más de cloacas y 5 más con agua potable, donde se prevé un beneficio para más de 300 familias con una inversión cercana a los 12 millones de pesos.

Con estas obras estaremos cumpliendo con los estándares internacionales definidos por la ONU, siendo una de las primeras localidades a nivel provincial.

Sabiendo que, nuestra COSTANERA es el espacio público más elegido por los bellavistenses y por aquellos que nos visitan, tenemos diagramadas una serie de obras que nos permitan ampliar la oferta de actividades y servicios en tan emblemático lugar. Por un lado pretendemos en conjunto con el Gobierno Provincial, ampliarla hacia el norte, ejecutando una obra de defensa costera que nos permita agrandarnos en más de 3000 metros cuadrados, equivalente a casi 5 canchas de futbol 5 con una inversión proporcionada en su totalidad por el Gobierno Provincial en más de 15 millones de pesos.

Por otro lado vamos a hacer los tan anhelados sanitarios en nuestro paseo de costanera y vamos a incorporar un gabinete multipropósito solar para brindar mayores y mejores servicios.

Uno de los desafíos más interesantes que nos hemos propuesto es desarrollar un paseo gastronómico en el sector anexo a la prefectura, generando una experiencia recreativa en un espacio público único, por su cercanía a nuestro majestuoso río Paraná, propiciando un intercambio sociocultural mediante la gastronomía local que también ayudará a aquellos emprendedores que quieran generar un nuevo punto de ventas. La inversión estimada en estas obras es de 10 millones de pesos.

También, este año, vamos a lanzar el “Programa Bella Vista Camina”, poniendo en valor a los peatones, teniendo en cuenta que son los actores más vulnerables dentro de la cadena de la seguridad vial. En virtud de reconocer la importancia que tiene poder transitar de manera segura como peatón proponemos un cambio a largo plazo, a futuro, que consiste en definir un modelo de vereda que deberá ser tenido en cuenta al momento construirla, y aquellas familias que elijan remodelar y adaptar sus veredas a los nuevos estándares se les otorgará un descuento en sus impuestos a modo de incentivar la inversión por parte del frentista. Tenemos como objetivo lograr que se pueda circular por nuestras veredas de manera segura y promover la ARBORIZACIÓN en las calles de nuestra ciudad. Por otro lado, pero dentro del mismo programa, pretendemos construir veredas en la calle Santa Fe, desde Tucumán hasta el paseo costanera, y Padre J. Kloster desde Córdoba hasta la calle Humberto Canale, permitiendo circular desde y hacia nuestro sector de costanera con seguridad. Estas obras implican una inversión de más 5 millones de pesos.

Otra apuesta fuerte la vamos a dar en nuestro COMPLEJO POLIDEPORTIVO JULIO CESAR COSSANI, donde vamos a hacer una inversión muy importante con el propósito de fortalecer al deporte local y de brindar mayor comodidad a quienes asisten por diversos motivos. Vamos a mejorar los servicios con un cambio total en las luminarias de la cancha central y mejorar la de las canchas secundarias, vamos a hacer los sanitarios que necesita nuestro estadio ciudad al que le vamos a complementar vestuarios y vamos a refaccionar los sanitarios en el albergue municipal.

Por ultimo pero no por ello menos importante, y siguiendo con la apuesta al deporte local, queremos hacer una pileta climatizada en el complejito de la zona sur, sabiendo que es donde vive gran parte de la población local y donde reconocemos que hay una deuda del Estado Municipal en promover más obras y mejorar los servicios que prestamos en ese sector de la ciudad. En esta propuesta estimamos una inversión de más de 8 millones de pesos.

Nada de lo planteado anteriormente sería posible si no contamos con una administración seria y responsable.

Por eso, desde la SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS nos proponemos implementar capacitaciones continuas a nuestros agentes municipales en materia financiera, procedimientos administrativos y atención al público, teniendo en cuenta que es fundamental la confianza y la predisposición que generamos en la ciudadanía que se acerca a contribuir impositivamente.

Estamos formando un grupo de agentes municipales que recorrerán la ciudad acercando información a los ciudadanos acerca de las obligaciones tributarias pero también, informando sobre los múltiples beneficios que ofrecemos para facilitar el proceso, como los descuentos y la delegación municipal existente en la zona sur de la ciudad.

Estamos trabajando en el desarrollo y/o adquisición de un sistema para avanzar sobre tres cuestiones centrales a corto y mediano plazo:

Desarrollar un Sistema de Información Geográfico (GIS) en formato gráfico e impositivo.

(GIS) en formato gráfico e impositivo. Actualización de Catastro Municipal a través de un relevamiento real, visual y registral de terrenos municipales y presuntos municipales a efectos de verificar la situación de dominio y si los ocupantes son contribuyentes actuales.

a través de un relevamiento real, visual y registral de terrenos municipales y presuntos municipales a efectos de verificar la situación de dominio y si los ocupantes son contribuyentes actuales. Incorporación de Pagos On Line o Pagos Digitales con el propósito de evitar usar el dinero en efectivo y reducir el tiempo en diversas transacciones

En materia salarial, ya se ha otorgado un plus de $5000 mensuales con vigencia desde el mes de enero a junio 2022, y actualmente nos encontramos analizando la posibilidad de mejorar ese monto para el período julio a diciembre.

Por otra parte, a partir de éste mes se incorporará al sueldo básico el 30% que se venía percibiendo con carácter no remunerativo, lo que implica un beneficio adicional en el resto de los conceptos como ser antigüedad, presentismo, bonificación por título, SAC y futuros aumentos no remunerativos que se pudieran otorgar.

Para finalizar, y haciendo referencia a éste último concepto, quiero anunciar que a partir del mes de abril, el sueldo de todos los empleados municipales tendrá un incremento del 30% no remunerativo, que se otorgará en 2 tramos: 20% en el mes de abril y 10% en el mes de junio.

Por último, y ante la realidad que nos ha tocado atravesar estos últimos tiempos hemos decidido crear el Centro de Operaciones de Emergencia que estará conformado por diferentes áreas municipales para brindar soluciones inmediatas ante las posibles situaciones de emergencia.

El COE tendrá como objetivos principales:

Brindar apoyo logístico a los organismos directamente involucrados en el manejo de las emergencias y/o desastres dentro del municipio y fuera de él. Tener un equipo interinstitucional para la evaluación de daños. Brindar asistencia técnica y financiera para afrontar los daños y gestionar ante otros estamentos asistencia económica superior.

Señores y señoras concejales, ésta ha sido una síntesis de lo realizado durante los primeros 90 días de gestión y de lo que como equipo proyectamos para este año.

Recién empezamos y las nuevas ideas para trabajar por la ciudad no paran de crecer y tomar forma…

Les puedo asegurar que detrás de todos y cada uno de estos objetivos hay trabajo responsable, hay puesta una gran planificación pero por sobre todas las cosas éste equipo de trabajo tiene puesto el corazón y la camiseta de nuestra ciudad por encima de todo.

Nosotros no podremos hacerlo solos sino con el acompañamiento de ustedes y de todos los ciudadanos que buscamos lo mismo: vivir en una ciudad mejor. Una ciudad que crezca, una ciudad donde todos puedan potenciarse, una ciudad que se desarrolle con cada emprendedor, con cada comerciante, con cada empresario, con cada industrial, con cada profesional y con cada trabajador que empuje a Bella Vista Hacia Adelante pero en esa ciudad que nos imaginamos todos merecemos las mismas oportunidades.

Dejo formalmente inauguradas las Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante correspondientes al año 2022.