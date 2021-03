«No quiero morir en Corrientes», ruega una mujer que sufre de violencia de genero y quiere volver a Paraguay

La víctima fue atacada ayer por dos motociclistas cuando iba para su trabajo. Pidió no ser asesinada al momento de ser atacada. «Nosotros no te vamos a matar; ese gusto se va a dar Matías (su expareja)», les dijeron los agresores.

Valentina, como todos los días, salió ayer de su casa para ir a trabajar, pero a las pocas cuadras fue interceptada por dos motociclistas que en menos de 10 segundos la tiraron al suelo y empezaron a golpearla. “Me apuntaron con un arma de fuego y yo le pedía que por favor no me maten», relató la mujer sobre el violento episodio que le tocó atravesar en una de las calles del barrio Popular de Corrientes.

En diálogo con la redacción de La Dos, la víctima, de nacionalidad paraguaya, contó que Matías M., padre de sus tres hijos, fue denunciado por ella ante los reiterados casos de violencia de género que debió padecer. La relación entre ambos llegó a su fin luego de que estuvieran juntos más de 13 años.

La victima dice que su expareja «siempre fue violento, celoso» y que «nunca la dejó hacer su vida». «Tiene problema de adicciones y en varios ocasiones lo tuvieron que internar», mencionó.

Ante el desesperado momento por el que está atravesado, Valentina ruega volver a Paraguay en donde se encuentra su familia. «No quiero morir acá (por Corrientes), quiero estar a salvo. Si me hacen algo, los chicos van a quedar solo», exclamó y, a su vez, pidió que la Justicia la autorice para regresar a su país. «Me quiero ir con lo puesto, no me interesa mi casa», agregó.

La mujer también comentó que se acercó hasta el Consulado de Paraguay en Corrientes para que la ayuden en su deseo de volver a reencontrase con sus seres queridos, ya que estando en la capital correntina afirma que no se siente segura. «Estoy pidiendo auxilio por todos lados, ya no sé qué más hacer», manifestó.

Al recordar nuevamente el horrible momento que pasó ayer, cuando estaba siendo atacada por dos hombres, dijo que en un momento de la agresión rogó que no la asesinen y la respuesta de los agresores fue: «nosotros no te vamos a matar; ese gusto se va a dar Matías».

Sobre el estado de salud de sus hijos, dijo que «todos están muy mal, porque tienen miedo» y además la nena de 13 años «sufre ataque de pánico» y está siendo tratada por una psicóloga y psiquiátrica.

Hasta el momento, un botón antipático y La orden de restricción perimetral son las únicas medidas de protección que brindó la Justicia para que Valentina y sus hijos se puedan sentir protegidos. Pero quedó demostrado -otra vez- que con esas decisiones no alcanzan para que una mujer y menores de edad puedan llevar adelante una vida tranquila.

Si sufris de violencia de género puedes comunicarte al número 3794 530311 o mediante las redes sociales el Ministerio de Justicia del Gobierno de Corrientes. Además, la línea nacional es 144, las 24 horas y los 365 días del año.