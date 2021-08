«No quiere tu plata, quiere que vos te acuestes con él»: le robó el celular y le pidió tener sexo para devolvérselo

Una mujer de Santiago del Estero sufrió un robo violento y luego el delincuente quiso extorsionarla por Facebook con una condición insólita. Denuncia doble.

«No quiere tu plata. Quiere que vos te acuestes con él», fue la respuesta de la supuesta prima de un delincuente en Santiago del Estero cuando una chica de 18 años le preguntó cómo podía recuperar el celular que le habían robado.

El episodio de inseguridad ocurrió el 25 de julio pasado en la intersección de la Avenida Colón y la calle Peralta Luna, en la ciudad de Santiago del Estero. Ahí la adolescente fue víctima fue interceptada por dos motochorros, uno de los cuales le apuntó con un cuchillo en el abdomen, el sitio El Esquiú.

«Se nota que sos gente de plata», espetó el delincuente que la tenía amenazada cuando la adolescente se negó a entregar su celular. El ladrón la golpeó en la cara, la cabeza y la arrastró de los pelos por la calle hasta que alguien llamó a la chica por teléfono y dejó en evidencia dónde estaba el aparato.

Con el celular en la mano, los ladrones se fueron y el que la había golpeado lanzó una última amenaza: «Alejate, porque te pego un tiro en la cabeza».

La adolescente denunció el episodio en la Comisaría Comunitaria No 8 de Santiago del Estero y volvió a su casa, dolorida y conmovida. Días después vivió una insólita secuencia en la que una supuesta prima del delincuente le hizo una propuesta para recuperar su celular.

La prima en cuestión le escribió a la joven de 18 años a través de Facebook y le preguntó «qué estaba dispuesta a hacer para recuperar el aparato», pero declinó la oferta monetaria de la adolescente.

«No quiere tu plata. Quiere que vos te acuestes con él», explicó la interlocutora, quien dijo tener el celular de la adolescente en su poder y estaba lista para concertar la entrega.

La adolescente mantuvo la conversación como si estuviese dispuesta a acceder a la extorsión del delincuente y luego acudió a la justicia para denunciar también ese delito. Ambas causas están en la fiscalía de turno de Santiago del Estero.

En una entrevista con el sitio Nuevo Diario de Santiago del Estero la joven afirmó que vive con miedo de salir sola a la calle, aún teniendo en cuenta que la Policía ya identificó a dos sospechosos por el episodio de inseguridad, mientras se investiga el intento de extorsión.

«Tengo miedo, no puedo salir sola a la calle. Me da bronca que me hayan robado el celular para ir a drogarse. Si me dijeran que roban por necesidad, tal vez entendería. Pero no. Más me duele y me da bronca esto que me hicieron; hoy tengo mucho miedo», expresó la adolescente.