«No me cuidé como debí haberme cuidado, les pido disculpas», dijo Terrile

VIDEO- “Les pido disculpas a quienes pedi que se cuiden y yo no me cuidé como debí haberme cuidado, cuídense, a cualquiera le puede tocar”, así lo manifestó el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, tras haber dado positivo a coronavirus.

El secretario de Deportes, Jorge Terrile compartió en sus redes sociales un video tras dar positivo a coronavirus. “En el día de ayer por estudios colaterales con relación a aun problema de vesícula, en una tomografía me salieron manchas en los pulmones por lo que me hicieron un hisopado a mí y a mi mujer, lo que dio positivo de Covid-19”, decía. Cabe aclarar que su esposa dio negativo.

“Estoy bien. Me encuentro asilado en mi casa, no tuve síntomas si no fuera por el estudio de vesícula no me hubiera dado cuenta que tenía Covid-19”.

“Les pido disculpa a los que les pedí que se cuiden y yo no me cuidé como debería haberme cuidado, cuídense, a cualquiera le puede tocar”, dijo y agregó “estamos trabajando con la doctora Bobadilla para ver dónde me pude haber contagiado y para ver con la gente que estuve los últimos 10 o 15 días”.

«Evidentemente entre los cuidados que yo tomaba me descuidé, así que les pido disculpas», reiteró.