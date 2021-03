Nicole Neumann, de novia con el piloto José Manuel Urcera: la primera foto juntos

“Esta foto es de una cena en un lugar, hay otras personas que son conocidos de la pareja. Se la ve espléndida, feliz y si había alguna duda, está al lado de Juanma”, contó Karina Iavícoli. Nicole, de todas formas, no le quiso confirmar el rumor.“Niki, ¡para vos!¡Qué tupé, Nicky diciendo que es mentira! A mí me dijo ‘no hablo de mi vida privada, no digo ni que sí, ni que no’”, agregó.

El amor, sin embargo, podría venir con algunos chispazos. Es que, según contó Sofía Macaggi, Urcera se separó hace muy poco de su novia y se sigue viendo con ella. «Lo puedo probar», lanzó la panelista.