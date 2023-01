Neuquén: los abusos sexuales en los “ritos de iniciación” de una petrolera generaron malestar en la política

La falta de empatía del secretario general de los petroleros, Marcelo Rucci, con los denunciantes de la planta de Tenaris, del Grupo Techint, generó feroces críticas que complican al gobernador Omar Gutiérrez.

Tras la denuncia por reiterados por abusos sexuales en la planta de Tenaris que tiene el grupo Techint en la localidad de Senillosa, el gremialista petrolero Marcelo Rucci, del oficialismo, quedó en el centro del a polémica por no empatizar con los denunciantes de los denominados “ritos de iniciación” que ya están bajo la lupa de la Justicia.

La denuncia penal se realizó hace un mes y medio, pero escalaron en la opinión pública luego de que el fiscal Jefe de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, revelara que la práctica “era habitual entre los operarios de esa planta petrolera”.

“Lo tomaban como una ceremonia de una unidad penitenciara, lamentablemente uno está acostumbrado a ver esas prácticas en las cárceles. Verlo en una empresa privada es chocante porque lo naturalizaron como un ritual dentro de la compañía, precisó el funcionario judicial.

Lo que provocó más malestar en el arco político neuquino fue la falta de empatía del secretario general de gremio de los petroleros, Marcelo Rucci, que consideró un exceso los despidos y que podría haberse resuelto con una suspensión, pese a la gravedad de las denuncias penales.

“Deberían haberlos suspendido, no despedido. Actuaron fuera de la ley. Se pusieron en juez. Metieron a once personas, no está definido, no hay una sentencia o algo que acredite que realmente fueron todos y que todos tienen la culpabilidad. Se ensucia el nombre de muchos que seguramente no tuvieron nada que ver”, aseguró y reconoció que existen los denominados ritos de iniciación: “Una manteada, una cosa de esas que durante mucho tiempo fue normal en la actividad, pero de ahí al abuso sexual como está planteada la denuncia, eso es otra cosa”.

Cortocircuitos políticos por los “ritos de iniciación” de una petrolera

Rucci, que no tiene nada que ver con el histórico Ignacio Rucci, llegó a la secretaría general de su gremio con el aval de Omar Gutiérrez, clave para correr a Guillermo Pereyra, que había comandado el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa por más de 38 años.

Su cercanía con Gutiérrez y su militancia en el Movimiento Popular Neuquino, hicieron que sus declaraciones rápidamente generaran todo tipo de repudio y malestar. Desde el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad de Neuquén invitaron al sindicato a modificar esas conductas. “Los ritos de iniciación son históricos y con prácticas que se han naturalizado. Habría que trabajarlo claramente”, aseguraron.

Rucci es una de las principales figuras que tiene Gutiérrez de cara al año electoral por el apoyo que le dio desde su agrupación Azul y Blanca para que el actual vice Marcos Koopmann encabece la formula del oficialismo.

A tres meses de las elecciones, la denuncia por abusos sexuales en la planta petrolera Tenaris también salpica al partido gobernante por la importancia de Rucci en el sector y su función en el armado político.