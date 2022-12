Navidad más cara: la canasta para las Fiestas subió un 129% en un año

Los productos tradicionales registraron aumentos de hasta 154%.

La canasta navideña ten­drá este año un incremento interanual del 129%. Así lo reveló el último informe de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X sobre la evolución de precios de los productos que constituyen la canasta y decoración navideña.

Dentro de los produc­tos que más subieron se encuentran: el pan dulce (154%), la garrapiñada de maní (153%) y el espuman­te de ananá fizz (152%). En tanto, el turrón de maní aumentó 72%, el budín sin frutas, 108% y la sidra, 116%.

«Lo que más aumentó fue el pan dulce y las bebidas al­cohólicas. Este año hubo un incremento muy fuerte de insumos, como la harina y las frutas abrillantadas. Con estos costos más elevados, los productores de pan dul­ce industrial, que es el que está presente en las canas­tas más económicas, buscan compensar por el lado de los precios», detalló Damián Di Pace, director de Focus Mar­ket.

Este año la canasta navi­deña económica relevada por la consultora alcanza los $2.689, contra $1.175 que costaba en 2021. Los precios relevados por la consultora incluyen pan dulce ($812 vs. $320 en 2021), garrapiña­da de maní ($246 vs. $96) ananá fizz ($499 vs. $198), sidra ($399 vs. $185), budín sin frutas ($520 vs. $250) y turrón semiblando ($216 vs. $126).

Por su parte, armar el ár­bol de Navidad también será más caro. Según la consul­tora Focus Market, los pro­ductos de decoración con mayores incrementos fue­ron el árbol (131%), la coro­na navideña (127%) y la bota navideña (112%). Las figuras del pesebre subieron 50% interanual, pero disminuye­ron el tamaño de las figuras pasando de una altura de 20 a 10 centímetros.

PRECIOS POR LAS NUBES

La inflación de octubre fue de 6,3% y de esa manera el aumento de precios de los últimos doce meses alcanzó el 88%.