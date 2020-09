Naufragio en el Paraná: Sin pistas de los cuatro jóvenes pescadores

La familia ya perdió la esperanza. Lo único que pretenden es poder recuperar los cuerpos, por lo que junto con Prefectura Naval realizan una intensa búsqueda en la isla Meza y alrededores.

Se vivió ayer otra jornada de angustia para los familiares de los cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el pasado sábado a la tarde cuando se dio vuelta campana la canoa en la que se dirigían a la isla Meza. Pese a los intensos rastrillajes de la Prefectura no hallaron nada.

No logran dar con los cuerpos de Osvaldo Maciel, de 22 años, los hermanos Antonio y Cristian Barrientos (de 22 y 23 años) y el primo de ambos, Ariel Barrientos, de 26.

“Ya perdimos las esperanzas. Ahora solo queremos recuperar los cuerpos. Estamos en horas clave porque si flotan se los puede llevar la corriente”, dijo Héctor Barrientos, padre de Cristian y Antonio.

“Hoy (por ayer) es un día clave, ya que por las horas que pasaron deberían flotar los cuerpos. Lo que nos impide buscar es el clima, porque el frío del agua impide que eso pase”, manifestó a Radio Dos.

“Con mallones estamos buscándolos, para que no floten, porque si agarra la correntada no los vamos a recuperar. Los seguimos buscando. Acá necesitamos más práctica, más gente baqueana y no tanta teoría”, consideró. “Hay muchos bancos de arena. Tal vez estén trancados. Fuimos hasta zona de isla Verde, de isla Los Perros. Hasta cerca del puente”, puntualizó el compungido padre de Antonio y Cristian.

Respecto del único sobreviviente, Héctor, contó: “Tengo entendido que está incomunicado, pero no está en condiciones de declarar. Eso ya pasa por la Justicia. No sé qué medidas se tomarán, pero para nosotros es fundamental que cuente lo que pasó”.

“La búsqueda la vamos a hacer nosotros. Prefectura no nos ayuda como corresponde”, admitió.

Con absoluta crudeza, Barrientos reconoció: “Ya perdimos la esperanza de hallarlos con vida… ayer hicimos un rastrillaje por las islas, por las dudas, pero no tuvimos resultado positivo. Yo lo que quiero es que aparezcan los cuerpos, porque a esta altura ya van a empezar a ser destruidos por los peces”.

“La imprudencia no se puede juzgar. Tampoco buscamos un culpable”, insistió.

Cabe recordar que el hecho se produjo el sábado a la tarde. A raíz de un llamado a la línea de emergencias náuticas (106), el día sábado a la hora 17:40 aproximadamente se tomó conocimiento de que a la altura del km 1.216, margen izquierda del río Paraná, en cercanías de la isla Meza, una persona se encontraba nadando cerca de la costa.

Ante tal circunstancia la Prefectura desplegó embarcaciones y motos de agua para llegar hasta el hombre, quien manifestó que se encontraba navegando a bordo de una embarcación tipo canoa a remo de plástico reforzado, fibra de vidrio, color verde y blanco, junto con otras cuatro personas a la altura del km 1.218 de la margen izquierda del río Paraná. En un momento su embarcación dio vuelta campana debido a los fuertes vientos en la zona. Pese a la búsqueda inmediata no pudieron dar todavía con los jóvenes desaparecidos.