Natalia Oreiro reveló qué es la misofonía, enfermedad sin cura que padece desde chica, y contó cómo la afecta.

Natalia Oreiro se animó a hablar por primera vez de la enfermedad que padece hace unos cuantos años. La actriz y cantante reveló que sufre de misofonía, es una intolerancia a ciertos sonidos y lo más complejo es que no tiene cura. A los 45 años,.

“Mi misofonía, un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad”, contó en la revista ¡Hola! “Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’”, agregó.