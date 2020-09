Nación anunció la construcción de una peatonal para Paso de los Libres

El Gobierno de Alberto Fernández y el intendente Martín Tincho Ascúa pusieron en marcha el llamado a licitación para construir la primera peatonal de Paso de los Libres, que tendrá seis cuadras de extensión -con calle vehicular paralela- y que demandará una histórica inversión de 232 millones de pesos que pagará la Nación.

“El centro de Paso de los Libres quedará completamente modernizado de manera integral para el desarrollo comercial y turístico”, dijo el intendente Tincho Ascúa al encabezar un acto oficial con funcionarios del Gobierno nacional.

La obra se realizará con un crédito del BID de 232 millones de pesos, que serán pagados por el Gobierno nacional, sin ningún tipo de deudas para el Municipio de Libres. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio todas las instrucciones para avanzar en articulación con la gestión de Tincho Ascúa.

La primera peatonal de Libres será en la céntrica calle Colón, desde Los 108 hasta Uruguay, con la construcción de pisos, desagües, bancos, iluminación y un intenso arbolado; además, al lado, se realizará un nuevo pavimento para una calle paralela de tránsito vehicular.

El intendente Ascúa, acompañado funcionarias de su gabinete, Verónica Zini y Cintia Montani, y el concejal César Barés, compartieron una videoconferencia con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, quien recibió instrucciones del ministro Katopodis para poner en marcha esta obra en Libres.

Martín Gil confirmó que la Nación ya efectuó el llamado a licitación convocando a todas las empresas que quieran participar de este emprendimiento que demandará 232 millones de pesos de inversión en Libres.

“Es muy importante esta obra para Libres porque es con espíritu colectivo: tiene impacto en puestos de trabajo, mejoras para el comercio, para los vecinos, el turismo y el desarrollo de la urbanización”, dijo Martín Gil.

“Estos 232 millones de pesos, monto que fue fijado a febrero de 2020, no serán devueltos por el Municipio de Paso de los Libres sino por la Nación al BID”, aclaró el funcionario nacional.

En tanto Tincho Ascúa dijo que “desde el Municipio pedimos a todas las empresas que se presenten para la licitación. El Gobierno nacional también ya está publicando el llamado en los distintos diarios”.

El intendente agregó que “la obra será un cambio de paradigma del centro de Libres con un proyecto integral de desarrollo turístico con la modernización de la ciudad, sumándose a lo que ya tenemos que es una posición geográfica y estratégica por ser zona de frontera”.

“Pedimos la colaboración de la gente porque la intervención será muy grande en la zona céntrica, pero las empresas constructoras trabajarán con protocolos internacionales para que los comerciantes de Libres puedan continuar trabajando”, añadió Ascúa.

Una vez que se concrete la adjudicación de la obra, luego del proceso de licitación, la Nación y el Municipio de Libres darán detalles del inicio de la obra.

El manejo de fondos

En cuanto al manejo de los 232 millones, el intendente aclaró: “El dinero no entrará a la Municipalidad de Libres. Se tramitará a través de la Nación, con el aporte del BID, para el pago de la obra. La Municipalidad será parte de una comisión, pero para el control de la obra con el Gobierno nacional y el propio BID”. Además, insistió en que “Libres no tendrá que devolver nada porque es un aporte no reintegrable por decisión del presidente Alberto Fernández”.