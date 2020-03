Mundial 2006: revelaron por qué Pekerman no puso a Messi contra Alemania

Leandro Cufré, integrante de aquel equipo, contó los detalles que el DT nunca quiso decir.

Todos los futboleros tienen en su cabeza la imagen de un joven Lionel Messi de 19 años recién cumplidos, con cara larga y medias bajas sentado en el banco de suplentes del Estadio Olímpico de Berlín tras la eliminación de la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial 2006, ante el local y por penales.

Esa foto y ese recuerdo provocan casi de manera unánime un insulto al aire hacia José Pekerman, entrenador del combinado nacional en ese partido. Pero 14 años después alguien se animó a romper el silencio y dar más detalles de lo que ocurrió ese día cuando Argentina estuvo tan cerca de la gloria y se terminó quedando sin nada, con el mejor jugador del mundo muy poco tiempo después mirando el partido desde afuera.

«Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas», reveló el ex defensor Leandro Cufré, integrante de ese gran equipo, en diálogo con Enganche por la FM 94.7.