«Muchos me dicen vamos por fuera del PJ» aseguró Daniel Caran

Así de claro fue la expresión del pre candidato a gobernador por el Partido Justicialista por la línea Volver a Creer, Daniel Caran en declaraciones al programa «La otra campana» por LT7 Radio Corrientes que conduce Rubén Duarte.

Ante la consulta del conductor radial por la actual situación del Justicialismo correntino, Caran respondió: «Cuando no se entiende que la Política es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a las sociedades y sí, se privilegian las individuales en detrimento del conjunto, se corporativizan en unos pocos las acciones, el resultado está cantado». «El Peronismo tuvo más de 5 intervenciones, nuestra provincia 17 Intervenciones Federales con más de 50 delegados y que soluciones nos dieron ? Al Peronismo lo salvamos nosotros entre todos o no se salva más» dijo.

También en otro pasaje del reportaje aseguró: «Nosotros, por «Volver A Creer», le presentamos por escrito al compañero interventor, propuestas de dialogo, unidad y trabajo para avanzar en una estrategia superadora para ganar. En transformarnos en una alternativa electoral atractiva para éste año, pero… no tuvimos suerte. También como completar los espacios en los organismos nacionales en Corrientes pero… tampoco tuvimos suerte. De mí y nosotros no podrán decir que no aportamos a la construcción del diálogo y de un trabajo ordenado para avanzar» aseguró.

«El pesimismo en las bases sigue ahondándose por el presente del PJ y por lo que se avecina, muchos me dicen: si no nos dan cabida vamos por afuera con otros sellos y listo. Yo, por ahora les pido que tengan paciencia, prudencia, tranquilidad y mucha Paz. Sé, que los tiempos en política son determinantes asi que, en su momento, vamos a hacer lo que corresponda» sentenció.