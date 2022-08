Morales se entusiasma con el potencial minero del país: «Vamos a recibir un flujo de inversiones que ni soñamos»

Al participar en un panel del «Council of the Americas», el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR consideró que «a este país hay que gobernarlo con cabeza del AMBA y cabeza federal».

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, planteó hoy su visión sobre el desarrollo productivo de Argentina para los próximos años y al respecto consideró que «a este país hay que gobernarlo con cabeza del AMBA y cabeza federal» porque de lo contrario no va a «estar en condiciones de ser competitivo» a nivel regional y mundial.

«En mi opinión necesitamos un país que no esté gobernado con la cabeza del AMBA. Este país hay que gobernarlo con cabeza del AMBA y cabeza federal. Sino no vamos a poder estar en condiciones de ser competitivos», consideró al participar como invitado en un panel del «Council of the Americas» en Alvear Palace Hotel de Buenos Aires.

El líder radical reconoció que «lo primero que hay que resolver en estos momentos son cuestiones de la macro», como «estabilizar las cuentas, resolver el problema de la inflación» y «resolver la necesidad de establecer normas desde el BCRA».

«En mi opinión debería ser independiente. Habría que discutir un nuevo marco jurídico para el BCRA para que no funcione como un apéndice del Ministerio de Economía», reflexionó.

«El Gobierno nacional ha empezado a tomar algunas de las medidas que hay que hacer para ordenar las cuentas. Vamos a ver como salimos hacia adelante. El Gobierno debe salir de la retórica y tomar las decisiones», reclamó.

En tanto, Morales planteó la necesidad de elaborar como Estado «un masterplan en distintas áreas» y comenzó refiriéndose a la industria minera en particular.

Sobre esto último, indicó que la Argentina tiene un potencial que no está explotando, ya que «Chile exportó 62.000 millones de dólares en minerales» y la Argentina apenas 3.000 millones.

«Exportamos menos de minerales que en Economías del Conocimiento que son 7.000 millones, teniendo la misma cordillera (que Chile) y los minerales críticos que demanda el mundo», lamentó.

«Tenemos los minerales que va a demandar el mundo en la transición energética y en el cambio de la matriz energética. Por eso no es casual que el precio del litio haya pasado de 9.000 dólares a 40.000 dólares en los últimos dos años. He visto facturaciones de 71.000 dólares la tonelada. Allí tenemos un gran potencial», destacó.

De hecho, mencionó que solamente en la provincia de Jujuy «desde fin de año vamos a empezar a producir 82.500 toneladas», y que ya hay 4.000 trabajadores empleados en el sector.

No obstante, analizó que para poder desarrollar ese potencial, «hay que ir a la segunda fase de la invariabilidad fiscal, que tiene que ver con las medidas de los aranceles de importación y exportación, medidas aduaneras, porque alguien que hace inversiones necesita que no les estén cambiando las reglas permanentemente».

«Vamos a recibir un flujo de inversiones que ni soñamos y en diez años podremos estar exportando 30.000 millones de dólares en minerales», se entusiasmó.

En cuanto al frente energético signado por el déficit, el dirigente opositor aseguró que «faltan dólares porque el actual Gobierno se ha autogenerado esta situación.

Morales recordó que «el déficit energético estaba terminado en 2019 cuando aún gobernaba Mauricio Macri», y a fin de año (el país) va a cerrar en más de 12.000 millones de dólares (de déficit)»

Para revertir esta situación crítica, pidió acelerar la construcción de ducto que va a transportar gas desde Vaca Muerta al centro y norte del país, y también instalar un ducto en el límite con Brasil para «dejar de importar de Bolivia», que vende el gas a un precio alto de 18 dólares por millón de BTU hasta diciembre de 2024.

«Las inversiones en Vaca Muerta van a aumentar y vamos a poder exportar 20 millones de litros cúbicos, y podemos llegar a 40 millones de metros cúbicos. Entonces cambiamos la cuenta de dólares», se esperanzó.

En este sentido, el referente de Juntos por el Cambio advirtió que actualmente Vaca Muerta funciona «recién en el 6% de capacidad de producción».

Destacó que allí el gas se produce a 3 dólares el millón de BTU y que cuando se importa el gas y llega al país por barco nunca es por un precio menor a los 15 dólares el millón de BTU, lo cual representa una hemorragia de dólares muy significativa.

Sobre el potencial de producción en hidrógeno verde, Morales aseguró que «vamos a ser la Arabia Saudita» en ese rubro.

Por otra parte, instó a «sacarle el pie de encima a todas las empresas de Economía del Conocimiento, como Mercado libre por ejemplo». En este marco, llamó a «bajarle la presión tributaria a las pymes».

«No hay ninguna provincia que sea inviable y todas tenemos grandes proyectos. Estamos bastante lejos de la agenda de Capital, Tenemos otra agenda, tenemos esperanza y proyectos», ´resumió.

También dedicó un pasaje a la recuperación del sector turístico y opinó que fue clave en ese sentido haber «recuperado la paz en Jujuy».

«Recuperé la paz en Jujuy, puse orden, terminé con los delincuentes y la corrupción en la provincia que era el desafío fundamental y básico que tenía para ponerlas cosas en orden en la provincia», aseveró.

A su turno, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que compartió el mismo panel, hizo hincapié en la necesidad de «achicar el gasto político» y consideró que «los primeros que tenemos que ajustarnos los cinturones somos los políticos».