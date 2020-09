Monte Caseros suspendió la edición 2021 de sus carnavales

COMUNICADO

Al Público en General:

Las Comisiones Directivas de las diferentes comparsas de nuestra ciudad hemos decidido de manera unánime la NO REALIZACIÓN DE LOS CARNAVALES OFICIALES EDICIÓN 2021. Aclarando que de ocho comparsas en total, solo una decidió no firmar la presente (la cual no manifestó sus motivos).

Fundamenta nuestra decisión el motivo de la Pandemia del Coronavirus (Covid19) que en este momento azota al mundo entero, a nuestro país, a la provincia y fundamentalmente en los últimos tiempos a nuestra ciudad.

Nada nos garantiza ninguna seguridad de que los contagios no se extiendan por lo que queremos preservar la salud de los integrantes y de la ciudadanía toda. Dejando en claro además que no hay tiempos reales para la preparación del espectáculo con el nivel que este siempre nos hace reconocidos en todo el país y el mundo. Siendo dificultoso no poseer los beneficios que permiten solventar los gastos que de esta realización deviene. Sin duda fue difícil la decisión, pero somos conscientes de lo que está ocurriendo, y no somos ajenos a la solidaridad que nos lleva a cuidarnos entre todos.

“ESTA MISMA NOTA CON SUS FORMALIDADES FUERON ELEVADAS A MESA DE ENTRADA DEL MUNICIPIO LA CUAL SE ENCUENTRA CERRADA POR LAS RESTRICCIONES DE LA FASE QUE ATRAVIESA NUESTRO PUEBLO. POR LO TANTO QUEREMOS QUE SE HAGA PÚBLICO DE ESTA DECISIÓN DE MANERA URGENTE”