Monte Caseros: instan al cuidado individual para frenar el brote

El brote de casos de coronavirus reportados en la localidad de Monte Caseros en pocos días.

tiene en vilo a toda la comunidad de esa parte de la provincia. Tanto, que esta semana arribó el Comité de Crisis provincial para intensificar los testeos, determinar fehacientemente la curva de contagios y frenar el foco del virus en la localidad. Ayer, en conferencia de prensa, el intendente Miguel Olivieri confirmó 43 nuevos positivos, con lo que la cantidad de activos en Monte Caseros asciende a 159.

“Se confirmaron 43 nuevos casos en Monte Caseros, 37 resultados integran el grupo de 298 análisis de PCR enviados a la Capital para ser analizados, los 6 restantes corresponden a test rápidos efectuados el jueves en la localidad. Hay 10 personas que hoy -por ayer- fueron dadas de altas”, remarcó el jefe comunal y ratificó que “el total acumulado de casos activos asciende a 159. Tres pacientes fueron derivados al hospital de campaña de Corrientes Capital”, detalló.

En cuanto a los testeos rápidos que se hicieron, se consignó que de los seis positivos, dos corresponden a personas que ya estaban en condición de aislamiento, en tanto cuatro restantes eran personas que presentaron síntomas. “Se les hace el test y cuando se les pregunta el nexo, nombran que estuvieron en una iglesia. Comento esto porque es algo que lo venimos hablando. No es un pecado contagiarse, lo que sí es pecado es tener la enfermedad, ser activo y seguir en la calle. Eso genera problemas a la población”, recalcó el intendente.

“No hemos recibido la información de las personas que concurren a la iglesia, es más, ayer el pastor dijo en algunos medios que él no se aisló y no se hisopó porque no tuvo síntomas. Un grave error, tener contacto con un positivo significa ser responsable y como mínimo aislarse, y no seguir recibiendo personas”, añadió.

“Esto es poner en riesgo a la población, como pasó anoche, que una persona llegó al hospital con todos los síntomas y sin ningún cuidado y tuvo que ser atendida por el personal del hospital. Esto puso en riesgo al personal de la salud, quienes nos están cuidando y llevando adelante una tarea titánica por estos días para que salgamos lo más rápido posible de esto”, resumió el intendente. Y afirmó: “Tenemos que lograr ahora, en corto plazo, aplanar la línea de contactos para comenzar a bajar”, aclaró.