Misiones es la única provincia del NEA con crecimiento del empleo en turismo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicó en la semana su reporte de “Situación y evolución del trabajo registrado” de mayo, con datos que corresponden a febrero del corriente y donde analiza variables vinculadas al empleo registrado en el sector privado del país. En ese reporte se destaca que “entre las ramas de actividad que mostraron mayor dinamismo mensual se encuentran Hoteles y restaurantes (+0,8%)”; además, afirma que “en términos interanuales (…) entre los de mejor desempeño se puede mencionar a Hoteles y restaurantes (+16,7%)”.

Esos datos grafican la importante recuperación que este sector, vinculado de manera directa y fuerte al turismo. En palabras del reporte, “a pesar de ser uno de los sectores más afectados por la pandemia, desde mediados de 2021 se encuentra en una etapa de fuerte recuperación”.

En este contexto, las provincias también viven sus fenómenos turísticos, medido a través de empleo, salarios y también de ocupación hotelera. Si bien los datos disponibles por sectores tienen un grado de retraso más significativo que el total país (este es de febrero 2023 mientras que para las provincias data del 3° trimestre 2022) se puede observar un comportamiento similar que marca el proceso de recuperación de dicha actividad.

Observando los datos del 2022 en relación con los de 2021, en las veinticuatro jurisdicciones subnacionales el empleo privado formal en el sector de Hotelería y Restaurantes crece en altos niveles, con subas todas en doble dígito. Claramente, la base comparativa tiene una fuerte influencia: recién a mediados del 2021 la actividad turística comenzó a mostrar señales de normalización tras el largo parate producto de la pandemia.

Pero aún con eso en consideración, en algunas provincias la velocidad de recuperación fue muy superior a otras. Por caso, en una buena porción de los distritos los distritos muestran un nivel de empleo superior no solo a 2021 y 2020, sino también a 2019.

En esta recuperación no solo se considera la recuperación del turismo en sí mismo, sino también la actividad hotelera (por ejemplo) vinculado a actividades productivas. El caso neuquino puede servir de ejemplo: el empleo en la Hotelería y Restaurantes creció 9% contra 2019 y mucho está explicado por el fenómeno Vaca Muerta.

En la región del NEA hay una situación particular: Misiones es la única provincia que logró crecimientos en el empleo de este sector (4,6% contra 2019) por supuesto impulsado principalmente por el turismo; las demás provincias de la región, por el contrario, aún no alcanzan ese nivel. Corrientes queda -6,8%; Chaco -14,1% y Formosa -18,7%, siendo este descenso el más fuerte entre los distritos.

La recuperación de la actividad turística trajo empleo, pero no en todos los casos trajo mejoras salariales. Contra 2019 no hay mejoras en términos salariales, pero comparando 2022 vs. 2021 hay algunos puntos destacables. Aún con una inflación desbordada, esta actividad tuvo buena recuperación de rentabilidad que permitió inversiones no solo en lo relativo al servicio sino también a lo salarial, aunque como todos los indicadores, con impactos diferentes por provincia.

Solamente en tres provincias el salario real del 2022 de este sector específico quedó debajo del 2021: La Rioja, Santa Cruz y San Juan. El resto de los distritos presentó subas aunque con desvíos significativos. En este contexto, la provincia de Misiones exhibió la mayor suba de todo el país con una suba del 9,5% del salario real, seguida de cerca por Salta y Catamarca que crecen 8,9% y 8,8% respectivamente. Los atractivos naturales de esas provincias potencial la actividad turística y permite esta recuperación, pero en los tres casos se observa, en paralelo, una fuerte actividad vinculada, como se mencionó antes, a proyectos productivos que generan visitas y misiones a esas provincias y naturalmente movilizan el mercado de hoteles y restaurantes, como ser, en Misiones y Salta, su actividad agroindustrial y en Catamarca su actividad minera en expansión.

Lo llamado “Turismo de eventos” es, a la par de los demás, otro factor clave que impulsa a ese sector. Ese es un factor de fuerte peso para explicar, por ejemplo, el dato brindado por el INDEC: un incremento del 117% en 2022 respecto a 2021 de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros de Posadas, constituida como un centro de importante actividad de eventos.

Los niveles de crecimiento de este sector, a nivel nacional, comenzarán a mostrar ciertos signos de debilitamiento en el correr del año, pero ello debe entenderse necesariamente por un cambio fuerte de su base comparativa: ya se compararon meses buenos contra meses buenos y no contra meses malos. El desafío que existe para el sector es poder continuar un proceso expansivo, seguramente más moderado, que permita de mínima sostener niveles actuales y sumar avances.

En este punto, las inversiones son más fundamentales: en diferentes puntos del NEA, principalmente, se están dando inversiones privadas con fuerte presencia de radicación de locales gastronómicos y otro tanto de establecimientos hoteleros. Existen cadenas y franquicias nacionales e internacionales que muestran interés en el norte argentino y ello es sin duda un elemento fundamental para continuar el sendero alcista y para dinamizar las economías locales. La apertura del primer local de Mostaza, el viernes en Posadas, es una muestra de ello. Ya se proyecta otro en la Capital y uno más en la ciudad de las Cataratas.