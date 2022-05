Milagro Sala pidió una la reforma judicial y defendió los planes

La dirigente jujeña, presa desde hace seis años, disparó contra el gobernador Morales. «Maneja la justicia como quiere y el pueblo le tiene mucho miedo».

Milagro Sala, la ex líder de Tupac Amarú que se encuentra presa por diferentes causas de corrupción, volvió a expresar su fastidio contra la gobernación de Gerardo Morales por manejar «la justicia como quieren» y sostuvo que «el pueblo jujeño le tiene mucho miedo».

«A medida que pasa el tiempo Morales se siente mas seguro y cada vez aprieta más a los opositores, a los que se atreven a contradecirlo, hasta a los propios amigos de él. Está haciendo cambios a tres jueces, les pide renunciar, sino caso contrario va a juicio político. Ya tres de ellos renunciaron y espera que otros tres renuncien», alertó la piquetera K en diálogo con Fernando Borroni en AM 990.

Con más críticas, Sala precisó que Morales «lleva a juicio a compañeros de otras organizaciones sociales, le ponen una contravención, hace que paguen una deuda, a maestros que piden aumentos salariales, que cerraron con el 10% en 3 cuotas».

Por ese motivo insistió en que «la reforma judicial es importante. Es clave que vengan a ver qué pasa con la Justicia en Jujuy. Que no me crea a mí, que no le crea a los opositores de Morales, que venga y vea».

Sala continuó sus dardos contra el mandatario provincial y defendió las marchas de las organizaciones sociales a favor de más planes. «Si Morales no me tuviese miedo, hace rato me hubiesen liberado. Yo sigo detenida y hay organizaciones sociales que salen a marchar. Todo lo que él dice, se contradice. La gente tiene hambre, quiere aumento salarial, vivir mejor, y cada vez vive peor en la provincia de Jujuy».

«Siento que como militantes tenemos que juntarnos todos y comenzar a discutir la pobreza para redistribuir la riqueza. Hay muchos argentinos que necesitan trabajo, no vivir de un plan. Quieren trabajo, llevar un plato de comida a la casa. Estamos cansados de mantener a los ricos, que tienen grandes subsidios mientras la derecha aplaude. Cuando le dan planes a los que menos tienen, nos tildan de ‘planeros kirchneristas'», se quejó.

Por último, acerca del discurso de Cristina Kirchner, la dirigente jujeña opinó: «Fue excelente, ahora hay que ir al territorio y aplicarlo».