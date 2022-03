Mika, la influencer animalera que moviliza la solidaridad con Alvear

Desde hace dos semanas se instaló en la localidad, donde asegura que la ayuda llega menos. Sumó decenas de voluntarios locales y cientos de aportes para la comunidad.

Micaela Prada tiene 28 años, pero rescata animales desde los 10. «Cuando mis compañeras se juntaban a hacer la tarea después de la escuela, yo iba con alimento balanceado en la mochila para ir dejando a los gatitos y perros callejeros. Andaba por los techos del barrio (de Palermo, en Buenos Aires) rescatando gatos», recordó la influencer.

Foto: Gentileza

Su pasión por los animales la llevó a apoyar la tarea de difundir la causa en redes sociales desde hace varios años. «Fui la primera en hacerlo», aseguró. Y a partir de su proyecto llamado «Mika rescatista de animales», solo en Instagram cosechó más de 1.470.000 seguidores.

Foto: Gentileza

«Hay muchas personalidades y figuras del espectáculo que me siguen. Conocen mi tarea y empatizan con esta cuestión del amor por los animales. Así, cuando me propongo un rescate -en este caso una campaña solidaria por los incendios en Corrientes- son muchos los que me acompañan», explicó.

Desde hace dos semanas, Micaela decidió viajar hasta Corrientes, con la misión de recorrer los campos afectados por los incendios para colaborar con el rescate de animales heridos.

Su intención era quedarse unos 3 días, pero su estancia ya se alargó a las dos semanas. Y ahora planea quedarse «hasta que sea visible lo aislado que está Alvear, todas sus necesidades y que se abran las puertas que hagan falta para atender las necesidades de esta comunidad, de sus habitantes y sus animales», aseguró.

Al principio desembarcó en Santo Tomé, una de las localidades con más impacto por el fuego. Pero al encontrar a la ciudad con suficiente actividad de apoyo y ayuda, decidió moverse por la región, hasta que llegó Alvear. «La gente que me iba escribiendo por redes sociales me fue guiando, me comentaron que esta ciudad estaba más aislada y necesitaba ayuda», comentó.

Micaela, que ya recorrió varias veces el Amazonas en Brasil, algunas ciudades de Colombia y también otras provincias argentinas como Misiones, ahora suma voluntarios en Alvear. «Rescatamos carpinchos quemados, que llevamos para ser atendidos por profesionales vinculados con la Universidad del Salvador en Virasoro. También ayudamos a la comunidad, hay mucha gente que necesita todo. Lamentablemente, a Alvear no llega tanta ayuda como a otras ciudades. Es una pena que no se comparta el aporte solidario de tanta gente», opinó.

Sin embargo, gracias a la visibilización del pueblo en sus redes sociales, ayer lograron recibir –luego de haber comprado– el primer equipo de alfalfa para productores ganaderos de la zona. Y también fueron recibiendo insumos veterinarios, alimentos y ropa que fue llegando a la gente de la zona. «Hay muchas carencias. Pero se armó un grupo relindo con pobladores, vinculados también con la biblioteca de Alvear. Se hizo un circuito solidario», describió.

«La idea es que la gente se despierte, no es algo que pasa ahora y que después se olvida. Hay que trabajar siempre, para que los animales y las personas tengan lo que necesitan para recuperarse y salir adelante de este desastre», enfatizó.

Para contactarla por Instagram pueden escribirle a @mikarescatistadeanimales.