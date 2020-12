Migue Granados le pidió perdón a Cinthia Fernández “por sus tuits de violencia injustificada”, pero ella contraatacó y fue lapidaria

En 2012, el humorista había lanzado durísimos posteos sobre la mediática.

Varios famosos están en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaran sus tuits del pasado. Uno de los que más expuestos quedó fue Migue Granados, que además de burlarse del femicidio de Wanda Taddei -asesinada por Eduardo Vázquez, el baterista de la banda Callejeros- y José Luis Cabezas -el fotógrafo que retrató a Alfredo Yabrán para la revista Noticias-, se ensañó con Cinthia Fernández. Sus mensajes se remontan a los años 2011 y 2012, cuando la mediática se mostraba feliz luciendo su famoso hilo dental, que hasta le valió una canción.

El hijo de Pablo Granados fue durísimo con sus palabras. “Mañana rindo el teórico del ACA. Ya me veo la respuesta. Si Cinthia Fernández está cruzando la calle por la senda. ¿Qué debo hacer? ¡Acelerá!”, “Si le pasa algo al Flaco –Spinetta- hay que prender fuego las iglesias, matar a Cinthia Fernández y las mellizas griegas –Xipolitakis-, ¡y la c… de su madre!”, fueron algunos de los comentarios que hizo.

Y también escribió: “¿Otra vez piñas, Dios? Te llevás un fenómeno y dejás viva a Cinthia Fernández. Forro”, “Uh, recién llego. ¿Qué pasó con Cinthia Fernández? ¿Leyó un libro?”, “Mi única opinión sobre el satélite apagado que va a caer a la tierra el viernes, es que ojalá le caiga a Cinthia Fernández en la cara”, “Odio a Cinthia Fernández”, “Qué garrón cuando soñás que a Cinthia Fernández le pisó la cabeza un camión doble acoplado y te despertás y era todo un sueño”.

La ex de Matías Defederico leyó esta catarata de agravios y no dudó en cruzarlo, también a través de las redes sociales. “Che, genio… ¿por qué no tenés los huevos de pedir disculpas?”, le preguntó. Él no se quedó callado. Consiguió su teléfono y se comunicó para aclararle la situación, además de retractarse por lo sucedido.

“Me puso ‘perdón por estos tweets de violencia injustificada, son horribles y el hecho de que sean viejos no hace que sea una agresión menor. Por prejuicio me caías mal y la tenía con vos, una pendejada estúpida. Disculpame, en serio. Un beso’”, contó la joven en el programa La previa del Cantando. Sin embargo, no se mostró muy convencida del arrepentimiento del actor. “Es un soberbio y me da pena que se le de lugar y trabajo a una persona así. Debería pedir disculpas públicas, debería tener los huevos”, contraatacó.

Migue también aprovechó para expresarse en el lugar donde se originó todo, y reflexionó: “Amo el humor negro, el blanco, el básico, el border, el ofensivo. Laburo de eso. A miles no les gusta y no me quieren, otros miles sí. Anoche 200 cuentas sin nombre, apellido ni foto me corrieron con tweets viejos. Y que sean viejos no lo uso como justificativo. Ni en pedo. Tengo banda de seguidores que me conocen y son mi público. Ellos y yo, en mis redes, convivimos en el contexto que yo creé. Lo de anoche fue entrar a una orgía buscando gente vestida. Más bien que fui cambiando mis formas de reírme con el tiempo”.

Para dar por cerrado el escándalo, agregó: “Los que no fueron chistes, y fueron solo ofensivos, están mal. Pido perdón. Hace años erradiqué esos. Pero lo que está claro es que en mis redes, en mis programas y en mis obras van a encontrar eso. Me dedico a eso. A los que no les guste no me sigan”.