Menor recibió disparos de arma de fuego en su vivienda en zona rural de Goya

Un menor, identificado como Tobías, recibió dos disparos de arma de fuego, en el estómago y en una pierna, en su vivienda de zona rural de Goya. Fue trasladado hacia la ciudad y se lo hospitalizó. Fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Znal de Goya, y está en buen estado de salud. Se estima que los disparos fueron balas perdias de cazadores.

En la ciudad de Goya, en e día de ayer, ingresó desde San Isidro, un menor llamado Tobías Agustín, de 12 años, domiciliado en la 4 Sección Paraje Rincón del Pago, quien por manifestaciones de sus padres, Arce de 37 años, y Sánchez, sufrió un disparo de un arma de fuego en su estómago y en la pierna derecha a orillas del Río Corrientes.

En ocasión, la familia se hallaba cortando paja para ser usada en el techo de su vivienda, en un momento, solo escucharon el estampido de un disparo y posterior a ello el menor se quejó del dolor, no vieron otras personas, ni existen viviendas cerca, desconocen quien o quienes efectuaron el o los disparos a su hijo. No se pudo determinar el arma utilizada, en virtud que no se halló proyectiles en el lugar y las heridas en el menor fueron de entrada y salida.

El menor fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa, quedando internado en observación.