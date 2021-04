Médicos correntinos respondieron a Fernández con imágenes de su trabajo

Profesionales de la salud de la provincia se sumaron a la campaña viral contra las declaraciones del presidente de la Nación.

“Acá relajándome” fue la respuesta, con imagen, del personal de salud a las declaraciones del presidente Alberto Fernández. El primero en publicar esta frase junto a una foto, en su puesto de trabajo, fue Marcos Horton. Médicos correntinos se sumaron a la campaña viral y otros agregaron su testimonio sobre la pandemia.

En la provincia, algunos de los que expresaron su indignación fueron la presidenta de la Sociedad de Pediatría, Verónica Acosta, y el reconocido coordinador del Programa de Hipoacusia, Jorge Iglesias. Además, República de Corrientes dialogó con personal de la salud sobre la desafortunada referencia de Fernández.

“Esto es lo que hacemos cuando estamos relajados Sr. Presidente con el Dr. Orlando Miguel Olivetti, que tanto se relajó. La peleó más de un mes en UTI para ganarle al Covid”, escribió Hugo Omar Salas y publicó un video de la recuperación de quien era director del 107 cuando contrajo covid-19.

Por su parte, Iglesias, junto con su equipo en el hospital Pediátrico, expresó: “Disculpe presidente, nos relajamos; seguimos operando en el hospital Pediátrico a los niños con hipoacusia. Estamos en la trinchera desde la primera hora”.

Otro médico correntino, Julio Picón, cuestionó al primer mandatario de la Nación y dijo: “Lo que está colapsada es la paciencia de la gente, que tiene que lidiar con turnos eternos para ser operados”.

“Señor presidente nos acaba de ofender de manera imperdonable. Nos ha ofendido no solo como profesionales, sino como argentinos de bien, tocando lo más sagrado de nuestra vocación de servicio, el honor. No me queda ninguna duda de que no conoce esa palabra”, dijo Diego Farizano, jefe de Bioquímica Clínica del hospital de campaña.

También hizo su descargo la doctora Laura Estigarribia, directora del Centro de Salud María Auxiliadora, de Santa Ana: “Nosotros en pleno relajamiento. No se confunda, señor presidente, con nosotros no”. También lo hicieron desde Goya y Bella Vista. Innumerables profesionales expresaron su indignación y una imagen con sus barbijos, máscaras y todo lo que los acompaña hace más de un año.

“El sistema de salud también se ha relajado. Cuando los contagios estaban disminuyendo abrieron puertas a atender otro tipo de necesidades”, fue la frase de Fernández que causó la reacción de los profesionales de la salud.

En este contexto, República de Corrientes dialogó con médicos, enfermeros, trabajadores sociales y una de las personas que realiza tomografías en el Campaña.

“Tratamos de que no nos afecte, pero sí. El esfuerzo del personal de salud del Vidal es enorme. Miran desde el otro lado del mostrador sin haber sido paciente o haber trabajado en un centro de salud. Debe conocer cómo está trabajando la gente. Es conmovedora la entrega en este hospital. Invitaría a la gente que se dé una vuelta y vea cómo trabajamos. El personal no escatima esfuerzo, duele mucho”, dijo a este diario el director del hospital Vidal, Horacio Sotelo.

Una de las trabajadoras sociales del hospital de campaña expresó a República de Corrientes: “Quiero creer que se confundió porque o si no sería una falta de respeto, sobre todo por el riesgo al que nos exponemos en todo momento. Si realmente quiso decir eso debería replantearse el lugar que ocupa. Hay profesionales que casi ni ven a sus familias o amigos hace más de un año”. “La gente común se relaja, no el personal de salud”, dijo Rocío.

Otro personal del Hogar Escuela, licenciada en Producción de Bioimágenes, expresó:

“Trabajamos todos los días 24 horas sin descanso, sin relajarnos y siempre dando el ejemplo y enseñando cómo cuidarnos, adaptándonos día a día a nuevas situaciones y nuevos protocolos de trabajo para mejorar nuestra atención”.

“Genera indignación y dolor algunos dichos, comentarios o creencias sobre el personal de salud. No nos podemos relajar, en primera instancia porque estamos cuidando de toda la sociedad y los pacientes en este nosocomio que nos necesitan no al 100 % sino al 200% cuando estamos trabajando”, comentó Cyntia a República de Corrientes .

Una enfermera del mismo centro de salud indicó: “Estamos agotados, no damos más, hacemos todo lo que podemos”. “Nos sentimos muy dolidos por lo que dijo el presidente, no es así, nos sentimos mal. Estamos cansados y es una falta de respeto y de empatía”, dijo.

“Creo que hay que tomar todo con mucha calma. Creo que el presidente no quiso expresar un ataque a los médicos. Durante todo el año pasado se postergaron prácticas. No hubo en ningún momento relajación”, contó a República de Corrientes el director del hospital Escuela, Salvador González Nadal.

La directora del Llano, Silvia Bonassies, expresó en cuanto al trabajo en pandemia: “Por supuesto, nos sentimos cansados pero lo que hacemos es por la vocación que tenemos. Somos profesionales de la salud. Estamos acostumbrados y seguiremos trabajando con mucha fe de que esto pronto se termine. Hay que insistir en la prevención”.

Fuente: República de Corrientes