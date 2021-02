Médico correntino asesor de Alberto Fernández tiene COVID-19

Luis Cámera, integrante del Comité de Crisis de la Nación, confirmó que está transitando el aislamiento obligatorio por padecer la enfermedad y destacó que tuvo algunos síntomas que no fueron graves. Además habló de la vacuna rusa y del futuro epidemiológico del país.

«Estoy bien, no tuve fiebre ni mayores problemas pulmonares y en dos o tres días ya terminaré mi aislamiento», señaló el médico y subrayó: «No llegué a vacunarme, me tocaba vacunarme un lunes y me enfermé el pasado viernes. Tuve muy pocos síntomas, infectación de garganta, congestión nasal, transtornos en el sueño, dolores musculares y de articulaciones«.

«La situación del país está ahora un poco mejor tras el rebrote por la irresponsabilidad de la gente, todos debemos entender que seguir haciendo un esfuerzo muy grande», enfatizó y resaltó que la provisión de vacunas se retrasó. Además, destacó: «La velocidad del virus la podemos manejar nosotros, si no utilizamos el barbijo, hacemos fiestas clandestina y nos reunimos, le estamos dando vitaminas y fertilizantes a una enfermedad. El mundo entero quiere la vacuna y es una carrera de quién llega antes y pone más dinero«.

«La solución de la vacuna es una de las soluciones para parar las muertes. El virus sigue circulando pero disminuye los fallecimientos que es lo horrible y hoy tenemos más de 50.000 fallecidos y vamos a llegar a la ola por lo menos con 5.000 más«, señaló el correntino Luis Cámera y detalló: «Un informe detalla que la cepa de Inglaterra va a ser la más peligrosa y va a afectar en todo el mundo, mientras que la de Sudáfrica no llegó y la de Brasil todavía no nos afectó tanto aunque ya nos alcanzó. La vacuna rusa contempla a las otras cepas pero es necesario una modificación en las dosis y eso lleva un tiempo».

Finalmente, se refirió a las vueltas de clases: «La educación es fundamental porque hace al futuro de la gente«. «Tenemos que aprender a convivir con el virus y hacer cada vez más cosas con los cuidados preventivos, lo que paraliza la economía se genera cuando la gente se empieza a enfermar», especificó y resaltó: «La sociedad perdió el miedo hasta que se infecta, el promedio de edad de la Argentina está bajando cada vez más. A los jóvenes no les hace nada pero pueden complicar la salud de otras personas».