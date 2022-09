Mauricio Macri participó de un foro africano sobre agricultura

El líder del PRO fue invitado a la cumbre por el Gobierno de Ruanda en su condición de presidente de la Fundación FIFA.

El ex presidente Mauricio Macri participó de un foro de debate sobre la agricultura y la «implementación de sistemas alimentarios resilientes» en África, al cual fue invitado por el Gobierno de Ruanda.

La presencia del líder del PRO en el evento realizado en Kigali fue dada a conocer por él mismo a través de su cuenta de Twitter, desde la que publicó algunas imágenes de su participación.

«Gracias al Gobierno de Ruanda por esta invitación para ser uno de los oradores en el AGRF 2022 Summit, foro donde estamos debatiendo sobre el futuro de la agricultura y la implementación de sistemas alimentarios resilientes en África», escribió el ex jefe de Estado.

Macri fue invitado al foro africano por el Gobierno de Ruanda en su condición de presidente de la Fundación FIFA, cargo que ostenta desde comienzos de 2020.

En su paso por Kigali, el ex mandatario mantuvo encuentros con distintos referentes como la presidenta de la Alliance for Green Revolution in Africa, la ruandesa Agnes Kalibata; el ex delantero de la Selección de Costa de Marfil Didier Drogba; y el CEO de UPL, el indio Jai Shroff.

«Un honor compartir este foro clave para el futuro alimentario y del agro en África», remarcó Macri.