Massa recomendó a los empresarios generar dólares para «robustecer» al país

El ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que los empresarios deben proponerse «generar más dólares de los que consumimos», para lograr así que la Argentina «sea un país más robusto».

«La patria se construye con empresarios que tengan la vocación de crecer en el país y no de llevarse la plata afuera», enfatizó el funcionario.

Massa se expresó así en la inauguración de una nueva sucursal de la cadena de supermercados Coto en la localidad bonaerense de Tigre. Allí, el ministro resaltó que «generar más dólares de los que consumimos tiene que ser un desafío como el que se propuso Coto, se lo proponga todo el empresariado argentino para ser un país mucho más robusto».

El jefe del Palacio de Hacienda fue muy elogioso con Alfredo Coto, dueño de la cadena, a quien consideró un «amigo leal» que, a la vez, «es la demostración que en la Argentina un carnicero se puede transformar en un empresario multinacional, con proyectos de largo plazo».

A la vez, resaltó el trabajo de ese empresario en contraposición «de aquellos que hacen derrotismo permanente y hablan de los fracasos de la Argentina».

Massa subrayó además que cuando el Estado y el sector privado «planifican juntos, pueden generar empleo, desarrollo e inversión». En ese sentido, dijo que los «buenos salarios sostienen el nivel de consumo, en un país que se sostiene con consumo, inversión y exportaciones, que se reflejan en SICSA», la empresa que administra la cadena de supermercados.

Por otra parte, el ministro confesó que cuando le plantearon ocupar su cargo, «llamé a varios empresarios para pedirle opinión, entre ellos a Alfredo, que me dijo ni en pedo, ni se te ocurra, pensá en tu familia. Pero después me llamó por teléfono y me dijo que reconocía la valentía» de ocupar el Ministerio.

Por último, reconoció el «buen comportamiento» que viene teniendo el sector supermercadista para cumplir con el programa Precios Justos.