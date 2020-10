Masiva marcha contra del Gobierno Nacional en distintos lugares del país

Manifestantes se concentraron esta tarde en el Obelisco y en otros puntos de la ciudad para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno, en una protesta convocada por las redes sociales bajo el hashtag #12O y reivindicada como «una expresión genuina» por dirigentes de la oposición.

En automóviles o a pie, y con variadas consignas escritas en carteles que emulaban banderas argentinas, los manifestantes preparaban una gran suelta de globos «biodegradables», según contó una de las organizadoras.

«Todos somos Rosenkrantz», decía uno de los carteles visibles en las inmediaciones del Obelisco, en alusión al presidente de la Corte Suprema.

Otra pancarta, que postulaba el «NO» a la reforma judicial, era sostenida por una mujer que refirió que «la libertad está en manos de la justicia» y que, por eso, había que «defenderla» y resistir la iniciativa de modificar el fuero federal impulsada por el Gobierno.

En tanto, el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes era paulatinamente ocupado por vehículos, todos ostentando en los techos y parabrisas banderas argentinas.

Algunos de los manifestantes se mostraban sin barbijos, pese a que tanto autoridades porteñas como nacionales pidieron tomar recaudos ante los riesgos de contagio en el marco de la pandemia de coronavirus.

«Seguimos en pandemia, no tenemos vacuna, y, por eso, si bien manifestarse es un derecho, les pedimos a quienes lo hagan que sea con cuidado», aseguró esta mañana el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en diálogo con radio La Red.

De igual forma, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró que, «más allá de que uno puede presentar los reclamos que le parezca, en el contexto sanitario de circulación comunitaria del virus, es evidente que marchar es un riesgo que se debería evitar».

En este marco, el Gobierno condenó hoy la inclusión del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los puntos de convocatoria de la protesta opositora.

«Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio», aseveró el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a través de la red social Twitter, luego de repudiar «que se difunda como punto de protesta el domicilio de la vicepresidenta».

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro advirtió que defender la República no es el objetivo de los sectores de la oposición que convocan a la marcha porque «no respetan las instituciones» e incentivan llevar su protesta a las puertas del domicilio de Fernández de Kirchner.

«El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta @CFKArgentina. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio», escribió De Pedro en su cuenta de la red social Twitter.

Tanto De Pedro como Cafiero incluyeron en sus posteos una nota del diario Clarín, en la cual se especifican los puntos de convocatoria de la marcha, que incluyen al domicilio de la vicepresidenta.

Por otro lado, Santilli, a cargo del área de Seguridad del distrito, anticipó que para las 17 será desplegado «un operativo con todos los mecanismos de seguridad y protección» en torno al Obelisco porteño, y sostuvo que «el rol del Gobierno porteño es cuidar a las personas en términos sanitarios y de seguridad».

En tanto, diversos dirigentes opositores justificaron la convocatoria impulsada por un sector de la oposición y por la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el lema «por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos».

Bullrich convocó a través de su cuenta en la red social Twitter, con un video que subió la semana pasada en el que, además de invitar a la marcha, comprometía su propia asistencia.

«Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República. #12OSomosLibres», planteó la exministra de Seguridad macrista en el video.

Por su parte, el diputado nacional del radicalismo y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo que la protesta convocada para esta tarde en el Obelisco y distintos puntos del país es «una expresión genuina y no la convoca ningún partido», e insistió en cuestionar al Gobierno con el argumento de que, a su entender, «la estrategia sanitaria fracasó».

