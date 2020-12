MÁS INCLUSIÓN SOCIAL: Afiliados más vulnerables de PAMI Corrientes accederán a un beneficio económico prenavideño

La Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI Corrientes informó que unos 320 afiliados y afiliadas en situación de vulnerabilidad socio-económica recibirán un subsidio de emergencia por única vez de $3.000, que será abonado con sus haberes de diciembre y cobrarán entre el 17 y el 20 de este mes. PAMI Corrientes también viene distribuyendo refuerzos económicos-alimentarios a 26.750 afiliados y afiliadas, que en los últimos nueves meses demandó una inversión de $128 millones.

El titular de la UGL del PAMI Corrientes, Cristian Aragón, informó que con los haberes de diciembre -que se pagarán entre el 17 y el 20 de este mes- unos 320 afiliados y afiliadas locales recibirán un subsidio de emergencia por única vez de $3.000.

Al beneficio accedieron jubilados y pensionados nacionales que cobran la jubilación mínima, luego de una evaluación socio-ambiental realizada por asistentes sociales del PAMI Corrientes. Estos beneficiarios no contaban con una ayuda extraordinaria anterior, dada en el marco de la pandemia y habían realizado una solicitud para acceder a las mismas.

La ayuda económica prenavideña la recibirán afiliados y afiliadas que no están dentro del programa de bolsones alimentarios, o no fueron beneficiados con subsidios especiales durante la crisis sanitaria de COVID-19.

Desde el área de Prestación y Promoción Social del PAMI Corrientes indicaron que se va a seguir trabajando para que más afiliados puedan seguir accediendo estos beneficios, previa evaluación socio-económica.

Además, unos 26.750 afiliados y afiliadas de PAMI Corrientes vienen accediendo al Programa Pro Bienestar y en lugar del Bolsón Alimentario cobraron tres subsidios -uno por trimestre- correspondiente a los meses de marzo/abril/mayo; junio/julio/agosto; septiembre/octubre/noviembre. Los montos variaron entre los $1.600 y $3.200 pesos por cada beneficiario, según tipo de bolsón que recibían. Trimestralmente por medio del Programa Alimentario Probienestar del PAMI el Gobierno Nacional hizo una inversión en ayuda alimentaria directa a jubilados y pensionados nacionales de Corrientes por $42.720.000, que en los últimos tres trimestres (nueve meses) representan una distribución de $128.100.000; representando un 33% de aumento de la inversión trimestral en relación a lo que afiliado/as recibían en el período diciembre/enero/febrero.