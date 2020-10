MARTÍNEZ LLANO PIDIÓ QUE ALBERTO ASUMA EL LIDERAZGO INSTITUCIONAL

El ex Diputado nacional reiteró su postura en contrario a que Fernández asuma la Presidencia del PJ. «Su responsabilidad está en gobernar para todos los argentinos», remarcó. Dijo que el Presidente debe dar algo más que señales para calmar los mercados. Hay preocupación por la política exterior, por las ocupaciones ilegales y por no redefinir una agenda con acento en los reales problemas de los argentinos. Cuestionó que se siga con cuestiones controversiales que generan división, cuando más que nunca hay que acordar con la oposición para sacar la economía adelante. «Sin cambios de políticas, ningún ministro podrá controlar el dólar», apuntó. Al referirse al PJ de Corrientes, reiteró que el peronismo no tiene candidato natural. Admitió que pidió al Presidente que delegue en un interlocutor calificado la relación, acuerdo y toma de decisiones de cara a 2021. Descartó elecciones internas antes de las elecciones generales del año que viene y dejó en claro que para que las mismas sirvan para unificar al partido deben ser con tiempo y reglas de juego claras que hoy no existen, a lo que se suma la pandemia y lo que será la pos pandemia. «Si nos equivocamos en el armado, la estrategia, las alianzas y con el candidato podemos perder 21 o 22 de los actuales 27 intendentes», puntualizó. El efecto de la tracción de la boleta es muy fuerte en los períodos donde se vota Gobernador.

Rodolfo Martínez Llano habló de toda la actualidad en una entrevista con radio Sudamericana. Al concluir el diálogo, fue entrevistado casi de inmediato por dos emisoras de Esquina y de Goya, localidades donde se escucha la emisora capitalina y en las que se refirió al comentario posterior de la mesa de Buenas tardes País, cuando sus integrantes dejaron traslucir contradicciones en los dichos de semanas atrás del propio ex legislador en relación al dedo de Buenos Aires. «Ha cambiado de posición, acaso como si desde el poder central lo hubieran convencido», dijeron.