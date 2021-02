Martín Guzmán le pidió al FMI que reduzca los recargos que aplica en los créditos a países como la Argentina

Fue en la reunión virtual de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. Aseguró que los intereses generan desigualdad.

Mientras se dilatan las negociaciones para reestructurar la deuda de US$44.000 millones que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidió este viernes al organismo que revise y modifique los recargos que aplica en los créditos que otorga sobre la tasa de interés básica, ya que crean inequidades que perjudican de forma desproporcionada a los países de ingresos medios -como la Argentina- y dañan la estabilidad financiera global.

La solicitud se dio durante el discurso del funcionario argentino en la primera reunión virtual de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales, en el marco de la presidencia italiana del G-20. Según Guzmán, la política de recargos del organismo multilateral “es desigual, porque afecta de manera desproporcionada a los países emergentes y de ingresos medios con las cuotas más bajas, y es procíclica, porque impone condiciones más duras a los países que tienen condiciones de mercado más adversas”.

Martín Guzmán participó de la reunión virtual de ministros de Finanzas y banqueros centrales en el marco del G20.

Guzmán indicó que esta política será revisada este año y consideró que eso es muy importante “para salvaguardar la estabilidad financiera global”, de manera de lograr “un sistema más equitativo y que no sea procíclico”.

A favor del salvavidas de dólares

El Directorio del FMI estudia hacer una emisión de su moneda, los derechos especiales de giro (DEG) para impulsar a las economías a salir de la crisis generada por la pandemia. De confirmarse, cada país socio del FMI recibiría en sus reservas una parte de esa emisión. Para el caso argentino, los cálculos estiman que llegarían unos US$3300 milllones.

Con respecto a a posibilidad, Guzmán manifestó: “La Argentina apoya plenamente una nueva asignación general de DEG, que proporcionará fondos para las economías de ingresos bajos y medios que se necesitan con urgencia”. Y agregó que “el momento en que más se necesitan es ahora, por lo que debemos actuar con rapidez”.

Previamente, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, había hecho referencia a ese tema en su discurso. “Debemos desplegar todas las herramientas a nuestra disposición. Me alienta mucho el creciente apoyo a una nueva asignación de DEG para aumentar las reservas de todos los miembros de una manera transparente y responsable”, sostuvo.

Efecto de la pandemia

El ministro Guzmán también recordó que la pandemia todavía no terminó y que hay “desafíos sin precedentes para la formulación de políticas”. Por este motivo, el ministro aseguró: “Si no construimos las condiciones necesarias a nivel global, la recuperación será sin duda asimétrica”. De esta manera, el Ministro resaltó que “las proyecciones sugieren que si no hacemos nada para cambiar las asimetrías existentes a nivel global, la recuperación será más lenta para las economías emergentes, en desarrollo, y de bajos ingresos que para las economías avanzadas”.

En esa línea, recordó: “Tal como dijo el Presidente Alberto Fernández en la cumbre del G20, en la pandemia los países que están siendo olvidados son los de ingresos medios. Y concluyó: “El desafío es construir condiciones que aseguren que podamos tener una recuperación sostenible, equitativa y duradera”.