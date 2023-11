Macri reforzó sociedad con Milei: «Los locos tenemos que tener los cojones de decir que no»

El ex presidente Mauricio Macri cargó en duiros términos contra el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al afirmar que «tiene una forma de hacer política oscura, mafiosa».

El líder del PRO responsabilizó al Gobierno por la escalada inflacionaria, ya que expresó que «agarran la maquinita y le echan la culpa a los supermercadistas».

Al apuntar contra el populismo, manifestó que esos gobiernos le dicen a la población: «Te regalo esto ya con las reservas del Banco Central y cuando te enteres de que estás endeudado y quebrado, ya no estoy más acá».

Y continuó: «La manera de resistir es que los líderes digan la palabra mágica, que es ´no´. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los locos tenemos que tener los cojones de decir que no».

Así lo expresó en el Foro de ABECEB «Abre los ojos a un nuevo mundo de negocios», al disertar junto al ex mandatario español Mariano Rajoy.

Además, también criticó al actual jefe de Gobierno del país ibérico, Pedro Sánchez, al asegurar que «está emulando muy bien los consejos populistas argentinos».

Los ex presidente de Argentina Mauricio Macri y de España Mariano Rajoy. Foto NA/Damián Dopacio.

El balotaje del próximo 19 de noviembre entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, también ocupó parte de la disertación de Macri y consideró que en una segunda vuelta «uno vota en contra del que no quiere que sea el Presidente».

«Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que (Patricia) Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió», expresó, en alusión al libertario.

Y, al referirse al actual ministro de Economía, lo acusó de tener «una manera de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa».

«Logró voltear a (el ex ministro de Economía Martín) Guzmán y se quedó con el pleno poder de Argentina», lanzó.

En su alocución, el líder del PRO señaló que durante su gestión al frente de la Casa Rosada se habían hecho «grandes avances» en la integración internacional y lamentó que el Gobierno del Frente de Todos haya retirado la intención de la Argentina de ingresar a la OCDE.

«En muy poco tiempo habíamos cumplido 70% de los requisitos y estábamos muy cerca de ingresar. Gracias a mi amigo Donald (Trump), estábamos primeros en la lista», manifestó.

Y añadió: «Para Latinoamérica, la integración es todo».

Tras remarcar que la región «tiene una posibilidad para integrarse», Macri pidió «ir hacia una moneda única, bajar los aranceles». «Hay que tener gobiernos que no mientan, que se comprometan y cumplan: ahí tenemos infinitas oportunidades», destacó.