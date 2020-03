Macri le pidió a Alberto Fernández no tomar medidas drásticas que frenen la economía

Este jueves el expresidente se comunicó con el presidente. Según trascendidos, no estaría de acuerdo con la paralización total del país y pidió seguir «el modelo inglés».

Ayer al mediodía, mientras Alberto Fernández definía con su equipo de Gobierno las futuras medidas y esperaba la llegada de los gobernadores, recibió el llamado de Mauricio Macri. Según pudo saber Perfil, el expresidente no está de acuerdo con la paralización total de la economía del país y pidió seguir “el modelo inglés”. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drástica”, explicó un funcionario de la Casa Rosada.

Detallaron que Macri dio consejos e hizo hincapié en proteger la economía, tal como está haciendo Boris Johnson. Fuentes cercanas al ex presidente, reconocieron que la comunicación duró varios minutos y que hablaron del avance de la pandemia en todo el mundo. Pero aseguraron que Macri se puso a disposición y no dio consejos como el de rescatar lo hecho hasta acá en Inglaterra.

Horas más tarde de haber tenido esta conversación, el Presidente decidió junto a los gobernadores avanzar con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Este fue un pedido incluso de los dirigentes de la oposición que forman parte de la alianza que comanda Macri.

El impacto del coronavirus en la economía local tendría fuertes implicancias, desacelerando un PBI ya alicaído. De acuerdo a cifras estimativas de la consultora Acebeb estima una caída del 5% en las exportaciones, por un total de US$ 3.400 millones. “Por la irrupción de la pandemia se prevé una desaceleración del PBI en 0,5%, pero los últimos eventos sugieren que la caída en la actividad podría trepar hasta 1,5%”, advirtió la consultora.