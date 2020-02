Macabro hallazgo en Saladas: La detenida seguía yendo a trabajar con el cadáver en el patio

La jueza de Instrucción Nº 1 de Saladas, María Mareco, dialogó para dar a conocer algunos pormenores del hallazgo del cuerpo de una mujer de alrededor de 70 años en la localidad de Saladas. Contó cómo estaba el cadáver de Ramona arce, encontrado en el patio de su propia casa, además de que la mujer que fue demorada “seguía yendo a trabajar todos los días”.

Un impactante hecho se produjo este lunes en la localidad correntina de Saladas, en donde encontraron enterrada a una mujer de 70 años e identificada como Ramona Arce. El cadáver estaba bajo tierra en el patio del domicilio de la víctima.

En este marco, la jueza Mareco comentó a Sudamericana que permanece demorada la mujer que prestaba servicios de limpieza en la casa de la persona fallecida, “hasta que se determine si intervino en el hecho”. Recordó que “a las 15, se informa en la Comisaría Primera de Saladas a través de un llamado por teléfono que una hermana de la mujer desaparecida dijo que entró a la casa y recorrió el patio, vio un montículo de tierra, con escombros, además del olor nauseabundo”.

Señaló que en un primer momento “presumieron que había un animal muerto, pero a simple vista en el lugar se veía un pie”. Después de comunicarle lo que pasó, la magistrada determinó que integrantes del cuerpo de bomberos retiren el cadáver. Indicó que se pudo conocer que se trataba de la mujer que se encontraba desaparecida desde el viernes, pero que no llamó la atención a vecinos porque vivía sola.

La jueza explicó que el cuerpo de Arce “estaba en avanzado estado de descomposición, muy hinchado, así que la especialista no pudo tener datos a simple vista de lo que sucedió”. En este sentido, no pudo precisar si había signos de violencia, pero afirmó que “el cuerpo estaba tapado con cal”.

La mujer demorada fue entrevistada por personal policial pero la magistrada desconoce qué le dijo a los agentes. Al ser consultada sobre si la empleada doméstica no se dio cuenta del olor o la ausencia de su empleadora, Mareco respondió que “supongo que no se percató porque hubiera dado aviso”. Además, dijo que el cadáver fue enterrado en el fondo del patio, a unos 40 metros del frente.

La jueza también comentó que “no hubo signos de robo y la vivienda no estaba revuelta”, por lo cual, “por el momento no se investiga un robo, aunque no se sabe si el fiscal descartó o no esta hipótesis”.