Luis Fonsi y Rauw Alejandro preparan la salida de “Vacío”

En las próximas horas se conocerá la colaboración entre estas dos figuras de la música latina.

Un encuentro que sorprendió a las redes sociales. Luis Fonsi, una de las máximas estrellas de la música latina, se sumó a su compatriota Rauw Alejandro para darle vida a una colaboración que lleva por nombre “Vacío”.

El tema, que se conocerá en las próximas horas, está inspirado en “A puro dolor”, uno de los mayores éxitos del 2000. “Estaba en mi casa como compongo siempre, con mi guitarra, y me di cuenta de que los acordes sonaban demasiado como ‘A puro dolor’. Traté de irme por otro lado, pero siempre regresaba al mismo lugar. Al final me entregué y decidí que en vez de pelear con lo que estaba saliendo debía incorporarlo”, contó Fonsi sobre el proceso creativo de la canción, a Efe. A su vez, la canción será el primer corte de su próximo disco.

“El compositor de ‘A puro dolor’, Omar Alfano, es un gran amigo y lo llamé de inmediato”, recordó el artista, quien recibió la luz verde y en conjunto con sus productores de los últimos años, los colombianos Andrés Saavedra y Mauricio Rengifo, creó la columna vertebral de la canción.

El intérprete de “Despacito” contó que Rauw fue el artista perfecto para ponerle el flow. “Yo no soy de pensar demasiado sobre una colaboración o de buscar a alguien por su trayectoria o un estilo en particular. En eso soy muy orgánico y el resultado me encantó”, reveló Fonsi.

“Vacío”, es la segunda gran colaboración de Rauw Alejandro en tres semanas. A finales de enero lanzó “Baila conmigo” con Selena Gómez. Según trascendió, los puertorriqueños interpretarán por primera vez la canción en vivo, en el escenario de los premios Lo Nuestro.

El video del tema es diferente a los que Luis Fonsi tiene acostumbrados a sus seguidores. Los colores son apagados y la fiesta está dominada por el duelo de un dolor en el corazón.

El director Carlos Pérez, que trabajó en “Despacito”, entre muchísimos otros, eligió un túnel que conecta por debajo de las aguas de Bahía Vizcaína a las ciudades de Miami y Miami Beach, como el escenario principal del video. Fonsi compartió varias fotos del rodaje en su cuenta de Instagram. También, el cantante escribió: “Como se llena baby este vacío si tú no estás conmigo…”.

Lo nuevo de Fonsi

El cantante descubrió que los meses de confinamiento alimentaron su pasión por experimentar e innovar. “Cada uno de mis discos nació de un lugar diferente. Este que viene nació en medio de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos”, explicó.

Al pasar más tiempo con su familia y amigos, el artista sintió la libertad para probar cosas y siento que salieron canciones muy interesantes. ”Algunas nunca se grabarán para que las escuche el público, pero le abrieron las puertas a otras”, agregó.

El boricua contó a Efe que su nuevo disco saldrá a finales de año. La fecha tendrá que ver con cómo sigue la pandemia y la estrategia que decida con su equipo. “´Vacío me gusta porque no sé cómo definirla musicalmente. Siento que no entra en ningún género y que le rinde homenaje a ‘A puro dolor’, pero también abraza el sonido actual. El nuevo pop”, concluyó.