Lourdes Sánchez destruyó sin piedad a Lara Bernasconi

La bailarina y pareja del «Chato» Prada le disparó munición pesada a la modelo tras el escándalo del cordero arrojado de un helicóptero.

Luego de que en el día de ayer arrojaran un cordero desde un helicóptero a una pileta, ocasionándole la muerte, Lourdes Sánchez arremetió con todo contra Lara Bernasconi, la mujer de Federico Alvarez Castillo. “Me cuentan allegados a Bernasconi que ella estaba ahí y que la risa que se escucha es suya. El video se hizo viral porque se lo mandaron a los amigos”, dijo Majo Martino en Los Ángeles de la Mañana.

“Estos allegados me cuentan que Lara dijo: ‘Que hablen, me chupa un huevo’”, siguió adelante Majo indignada y luego Lourdes no se quedó atrás y recordó un suceso del verano pasado por que Bernasconi fue noticia y le arrojó munición pesada a la modelo: “El año pasado, para esta altura, también fueron noticia. Sobre todo ella, que llevaba en cuatriciclo, en la ruta, a su hijo de un año y medio sin casco. Es la reina de las huecas”, lanzó con bronca.

Según las últimas informaciones que llegan desde Punta del Este, la policía de esa ciudad uruguaya estaría realizando una investigación del caso ya que aparentemente el helicóptero utilizado para arrojar al cordero no tenía autorización para volar en esa zona.