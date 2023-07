Lourdes Sánchez anunció quién será su bailarín para el Bailando 2023

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión de la mano del Bailando 2023 en la pantalla de América TV. Mientras tanto, el formato ya genera expectativas y polémicas. Como la que de días pasados cuando Lourdes Sánchez se quedó sin bailarín, al enterarse que Joni Lazarte finalmente bailaría con Flor Vigna.

Así las cosas y tras expresar su enojo, en la noche del miércoles Vigna le pidió disculpas públicamente desde LAM (América TV) y aseguró que no sabía nada del tema.

En tanto este jueves, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Lourdes Sánchez reveló que está todo bien con Vigna. «Yo tengo la mejor con Flor y la tuve desde siempre. Es más, lo que ella contó ayer de que yo fui la que le dije la Chato en su momento ‘tenela en cuenta a esta chica’ es real, cuando ella estaba en Combate y ahí la llamó», confirmó la bailarina sobre las declaraciones de su colega.

Al tiempo que dejó en claro: «Me encanta, la re admiro. Por eso yo nunca la metí en esta disputa del bailarín» y explicó que en realidad «Fue la producción que prácticamente no les importó que me lo dieron primero a mí y después me lo sacaron. Flor ni sabía, así que yo con ella mejor».

Por último, consultada por este portal con quién bailará finalmente, Lourdes Sánchez confió que Nico Villalba será su partenaire, todo un experimentado mientras que La Cata será la coach del equipo.

«En realidad Nico Villalba es el primero que yo propuse a las jefas de coach y ellas me dijeron ‘esperemos que pase el casting de bailarines para ver si vemos algún bailarín nuevo’, porque parece que Marcelo también quería bailarines nuevos. Pero bueno, terminé bailando con el que yo quería», concluyó ansiosa por volver a la pista de baile más famosa de televisión.