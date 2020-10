Los radares y las multas recaudatorias

Miguel Zaluski

Los radares en las rutas. Sin excepción, SON CON FINES RECAUDATORIOS, POR EL SISTEMA DE CAZA BOBOS NO PREVENTIVOS.

Ejemplo claro de ellos son los instalados en la RUTA NACIONAL 105 en el trayecto SAN JOSE – POSADAS, donde la velocidad en la autovía esta limitada por carteles indicadores DE 60 KILOMETROS POR HORA y en inmediaciones del acceso a PARADA LEIS 40 KILOMETROS POR HORA.

La nueva modalidad de cobro es compulsiva ya que si PRETENDES INGRESAR A MISIONES te demoran en el control de acceso por COVID y mientras te dicen que gestionaran tu entrada a la provincia hay personal que se encarga de cargar la patente al sistema y te imprime las multas existentes. Tengas una o diez. Allí redactan un convenio de pago lo imprimen y se acercan al vehículo en cuestión, y te hacen firmar las multas a manera de notificación y te dicen que las seis multas por pasar en el acceso a Parada Leis a 63 kilómetros por hora suman $ 140.000.- pero que podes hacer un convenio de pago de ellas con una quita importante quedando en dos cuotas de $ 19990 y se cancela el monto original. Firmas, aceptas todo ya que esperas ingresar a la provincia y al rato como a las tres horas de espera te dicen que NO ESTAS AUTORIZADO A PASAR, YA QUE LA MEDICA NO AUTORIZA.

Y así, la otrora GLORIOSA POLICIA DE MISIONES, va perdiendo su brillo.

La multa es una pena por algo. En este caso una infracción, donde la pena es económica y es correctiva porque la segunda vez no ocurrirá. Para que esto sea efectivo y educativo y de corrección a prevención de que ocurra un hecho por la violación; DEBEN NOTIFICARTE EN EL ACTO. Ahora si pasan tres cuatro años del hecho y se suman 4, 7, 10 o más multas, NO ES CORRECTIVA. ES UNICAMENTE RECAUDATORIA. Y lo peor es que actúan como delincuentes que se esconden para cometer un ilícito. ESTAN ESCONDIDOS, y en lugares donde precisamente las velocidades indicadas por los carteles son una burla imposible de cumplir. Y menos en Rutas nacionales como la 105 y AUTOVIA NACIONAL 105, con máximos de 60 kilómetros por hora con doble mano valla de cemento al medio, banquina pavimentada y salidas diseñadas con semáforos. SOMOS MUY PASIVOS. DEBEMOS EXIGIR. QUIENES NOS REPRESENTAN DEBEN ACTUAR ENERGICAMENTE. No lo hacen porque andan en avión o con chofer y no les llega la multa. NI SE ENTERAN; es por eso que siempre publicito estos atropellos por si alguno lee y después tiene ganas de trabajar.

HAY VEHICULOS QUE LLEVAN ACUMULADAS MULTAS DE ESTE TRAMO QUE SUPERAL LOS $250.000.- TODO ESTO SIN HABER SIDOS NOTIFICADOS O CONSENTIDAS.

VIALIDAD NACIONAL. LA PROVINCIA Y LOS MUNICIPIOS COMPLICES.

La salida más económica. RECURRIR A LOS DEFENSORES DEL PUEBLO MUNICIPALES PROVINCIALES Y NACIONALES.

La Justicia Ausente.