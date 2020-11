Llegó de vacaciones, dio marcha atrás con el auto y mató a su esposa

La mujer de 76 años fue arrollada cuando el hombre, de 78, intentaba sacar el vehículo del garage de la casa. Trágico accidente en Mar del Plata, un turista atropelló a su esposa al dar marcha atrás con el auto.

Un trágico accidente se produjo este sábado 28 de noviembre en Mar del Plata cuando un turista llegó de vacaciones junto a su esposa y al dar marcha atrás con el auto para sacarlo del garage, atropelló a la mujer de 76 años que falleció horas después. El hecho ocurrió en una casa del barrio Villa Primera de la ciudad balnearia. La pareja, compuesta por el hombre de 78 años y la víctima fatal de 76, sería oriunda del Gran Buenos Aires y había arribado a Mar del Plata en las últimas horas para pasar unos días de descanso en la temporada de verano que se aproxima, informaron voceros cercanos a la investigación al diario La Capital de Mar del Plata.

El hombre, al intentar maniobrar para sacar el auto del garage de la casa, no vio a su esposa y la terminó atropellando. La mujer fue llevada de urgencia por una ambulancia del SAME pero en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) no pudieron salvarle la vida. La pareja, compuesta por el hombre de 78 años y la víctima de 76, sería oriunda del Gran Buenos Aires y había arribado a Mar del Plata en las últimas horas para pasar unos días de descanso, informaron voceros cercanos a la investigación. Según informó el portal mencionado, el accidente fatal se produjo alrededor de las 11.00.

El hombre condujo marcha atrás con su automóvil Toyota Yaris para sacarlo del interior del garage de la casa de La Pampa al 100 cuando no advirtió que estaba su esposa parada detrás. El vehículo retrocedió casi hasta la vereda opuesta, donde se detuvo junto a un porta residuos. Según habría expresado el marido, el auto podría haber tenido un desperfecto en la caja automática de cambios. La mujer fue arrastrada y sufrió severas lesiones que obligaron a su urgente traslado hasta el HIGA, donde se confirmó su deceso. El suceso es materia de investigación por parte de los peritos de la Policía Científica y de la Fiscalía de Delitos Culposos.