Llaman a concurso de precios para «El Uso en Alquiler» del predio del ex balneario municipal de Saladas

La Municipalidad de Saladas, a través de la Resolución Nº 260/19, llama a Concurso de Precios para “El Uso en Alquiler” del predio del ex balneario municipal, situado en Avenida Cnel. Blanco. Para realizar eventos bailables, el día 31 de Diciembre de 2019, desde las 21:00 horas hasta las 06:00 horas del día 01, de enero 2020.

RESOLUCION Nº 260/19

Saladas (Ctes.), 23 de diciembre de 2019

VISTO:

La Ley 5571 y su Decreto N° 3056/04 – modificado mediante Decreto Nº 406/05

La política de equidad de la Municipalidad de Saladas en el procedimiento para realizar un Concurso de Precios para el Alquiler del Predio Ex Balneario Municipal el día 31 de Diciembre del corriente año, con el objeto de realizar el Baile de Año Nuevo, y;

CONSIDERANDO:QUE, el Artículo 94º del Decreto N° 3056/04 – modificado mediante Decreto Nº 406/05, establece para este tipo de Concurso de Precios, que las cotizaciones podrán solicitarse por la vía que se considere más apta a los fines de la Contratación.

QUE, es política de la Municipalidad de la Ciudad de Saladas, dar impulso a las economías locales, a través del “compre local”, propiciando las preferencias en las contrataciones que realice el Estado Municipal destinadas a la adquisición de materiales, servicios y/ o productos de origen local y / o de la región, sean personas físicas o jurídicas radicadas en la Ciudad.-

QUE; la Carta Orgánica Municipal de Saladas en su “Artículo 288°) “El régimen de contrataciones y adquisiciones se regirá por las ordenanzas sancionadas al efecto por el HCD. Las mismas se adecuarán a los principios básicos de publicidad, igualdad, concurrencia y selección objetiva, asegurando un principio de selección que garantice la imparcialidad de la administración, teniendo prioridad las propuestas locales aun cuando superen hasta en un diez por ciento (10%) a la mejor oferta.”

QUE, en virtud de dicho Concurso se invita a participar a las firmas habituales del ramo.-

POR ELLO



EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALADAS RESUELVE



Artículo 1º- LLAMAR A “CONCURSO DE PRECIOS”, para el uso en alquiler del Predio Ex -Balneario Municipal sito en Av. Cnel. Blanco y 25 de Mayo para el día 31 de Diciembre de 2019, desde las 21:00 horas hasta las 6:00 horas del día 01 de enero de 2020, con el único objeto de realizar el Baile de Año Nuevo.

Artículo 2°- ESTABLECER, como Precio base para el presente Concurso la suma de pesos: treinta y cinco mil ($35.000,00).-

Artículo 3°- El Oferente, deberá poseer domicilio real y legal en la Ciudad de Saladas y Habilitación Municipal vigente como organizador de eventos, antes de presentar la oferta.

Artículo 4°- INVITASE a las firmas del rubro a presentar sus notas de Oferta en sobre cerrado con identificación del oferente, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Saladas.

Artículo 5°- DISPONGASE la presentación de propuestas y cotizaciones hasta el día 27 de Diciembre de 2019 a las 10:00 horas. ACTO DE ADJUDICACION el día 27 de Diciembre de 2019 a las 10:30 horas.-

Artículo 6°- EL Oferente adjudicado, deberá poseer domicilio real y legal en la Ciudad de Saladas, Habilitación Municipal vigente, y para poder hacer uso de dicha adjudicación deberá pagar la totalidad del monto adjudicado y presentar hasta el día 27 de diciembre a las 13:00 hs las siguientes documentaciones:

Comprobante de Pago Recibo Oficial de Tesorería Municipal Monto Adjudicado.- Seguro de Responsabilidad Civil cobertura $ 1.000.000,00 para el evento.- Seguridad Policial suficiente y acorde al evento.- Recibo de Pago SADAIC para el evento.-

Artículo 7°- EL Predio estará disponible para el adjudicatario a partir del día 30 de Diciembre a las 8:00 horas, y deberá ser puesto a disposición del Municipio el día 02 de enero de 2020 a las 8:00 horas, en la mismas condiciones de su recepción.-

Artículo 8°- EL Oferente adjudicado, deberá cumplir expresamente lo establecido en la Ordenanza Nº 19/05 Homologada por Resolución Nº 24/05, Ordenanza Nº 00259/19 Promulgada por Resolución Nº 148/19.

Artículo 9°- LA Municipalidad se reserva el derecho de efectuar los estudios que estime necesarios utilizando el o los métodos que considere oportuno a los fines de determinar la oferta más conveniente.-

Artículo 10°- EN caso de presentarse una sola oferta válida, ello no obliga ni impide la adjudicación.-

Artículo 11°- EN caso de dudas de interpretación de las ofertas respectivas, la Municipalidad de la Ciudad de Saladas, resolverá por sí las mismas, sin derecho a apelación alguna por parte de los participantes.

Artículo 12°- EN ningún caso los proponentes en general y en particular, los no favorecidos con el Concurso de Precios o los afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamar indemnizaciones de ninguna naturaleza o reembolso por gastos efectuados por participar del Concurso de Precios.-

Artículo 13°- LAS ofertas deberán presentarse indefectiblemente en la moneda en curso legal vigente en el país y no podrán referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.

Artículo 14°- ANTE cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, ambas se someterán a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Saladas, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

Artículo 15°- LA presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Saladas.-

Artículo 16°- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL R.M. Y ARCHÍVESE

Rodolfo Humberto Alterats

Intendente Municipal

Sabrina Noemí Cabaña

Secretaria de Economía y Hacienda

Publicado en Boletín Oficial Nº 18/2019, Municipàlidad de Saladas.

SALADAS NUESTRA CIUDAD!