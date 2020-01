Llamado a Concurso de Precios, para la contratación del servicio de ¨Sonido¨- Corsos 2020

La Municipalidad de la ciudad de Saladas, a través de la Resolución Nº 09/20, llama a Concurso de Precios, para la contratación del servicio de “SONIDO” destinado a los “Corsos Oficiales 2020”, a realizarse por cuatro noches los días 25 de enero, 01, 08 y 15 de febrero de 2020.

RESOLUCION Nº 09/2020

Saladas (Ctes.), 03 de Enero de 2020

Artículo 9°- NO serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma cómo ser, falta de precio unitario o la totalización de las propuestas, u otras imperfecciones que no impidan su exacta comprensión con los demás. Artículo 10°- ANTE cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, ambas se someterán a la competencia de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Saladas, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Artículo 8°- LOS presupuestos deberán presentarse indefectiblemente en la moneda en curso legal vigente en el país y no podrán referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor. En caso de no especificarse los precios, se considerarán con IVA incluido.

caso de dudas de interpretación de las ofertas respectivas, la Municipalidad de la ciudad de Saladas, resolverá por sí las mismas, sin derecho a apelación alguna por parte de los participantes.ningún caso los proponentes en general y en particular, los no favorecidos con el Concurso de Precios o los afectados por la anulación del acto, tendrán derecho a reclamar indemnizaciones de ninguna naturaleza o reembolso por gastos efectuados por participar del Concurso de Precios.

Rider Técnica:

En esta edición 2020 de los Corsos Oficiales Saladas, tomando las medidas del Corsódromo, solicitamos 5 torres (Stack de Sonidos).-

Los Stack con un mínimo de 6 metros de alto y los Array o planas a una altura mínima de 2,70 metros del suelo suspendidas o estaqueadas.-

Sonido Requerido:

Consola de Audio con 6 envíos mínimo.-

2 micrófonos Inalámbricos.-

2 micrófonos con cables XLR con parlantes, y un stock para cabina principal.-

4 cables para señales de los Carros (2 de backup).-

4 torres, Stack con 4 Aeros, Plana más 3 Sub por torre.-

1 torre, 2 karray, Plana más 2 Sub.-

15 Aeros, Planas más 5 Sub con sus potencias en caso de no ser potenciados y su croosover.-

Carros de Sonido:

2 Carros de Sonidos para Comparsas y Agrupaciones Musicales.-

Carros:

2 Grupo Electrógeno con combustible.-

2 Sonidos semejantes para los 2 carros.-

Frente con 2 sub 4 planas o Array.-

7 micrófonos cables XLR y parlantes.-

5 líneas Plug and Plug.-

2 Consolas mínimo 12 canales.-

Se solicita a la Empresa de Sonido el suministro de 4 Handy intercom para la constante comunicación entre Carro Nº 1, Carro Nº 2, Coordinador de Corsos y Comisario de Corsos.-

Consola principal con sus respectivas baterías para todas las noches.-

Es necesario que la Empresa de Sonido realice una prueba de Sonido el día 24 de Enero de 2020 en las instalaciones del Corsódromo.-