Laurita Fernández, sobre el rol de Moria Casán en el jurado: «El programa es otra cosa»

«Cuando se dicen cosas con saña, mala onda adrede, tengo que enfocarme en hacer mi trabajo. En esta pista siempre recibí un montón de agresiones de parte de ella y siempre trato de pensar en algo lindo para no conectar con la pelea, ni con esa energía que no me gusta», argumentó en Los ángeles de la mañana.

Luego añadió: «Si yo hubiese perdido tiempo en contestar, hacerme mala sangre por cada cosa que me dijeron en el camino, hubiera perdido demasiado tiempo. El programa es otra cosa, lo importante son los participantes. Dedicar media hora a discutir qué tengo que hacer o no… Si ella no tiene claro su rol es algo que tiene que rever ella. Todos hacemos el programa con respeto y amor».