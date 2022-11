Larreta saludó a su novia por el cumpleaños: «La mujer que saca lo mejor de mí»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, utilizó su cuenta en la red social Instagram para enviarle un mensaje a su novia, Milagros Maylin, por el día de su cumpleaños 37.

Horacio Rodríguez Larreta es muy activo en las redes sociales y suele tuitear varias veces al día. Esta vez usó su cuenta en Instagram para saludar a su novia, Milagros Maylin, secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad.

“¡Feliz cumpleaños Milagros Maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea. Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo”, escribió, junto a un carrusel compuesto por dos fotos en donde se la ve sonreír, mientras la ilumina un rayo de sol. Asimismo, republicó el posteo en sus Historias de Instagram y lo acompañó con un simple “te amo”.

El 13 de octubre, durante su paso por el estudio de LN+, Horacio Rodríguez Larreta reveló su noviazgo. En diálogo con Luis Novaresio, manifestó: “Estoy muy bien hoy. Quiero contarte que me enamoré. Y estoy muy feliz con eso”. Y agregó: “Se llama Milagros y me hace muy bien. Es alguien que me descontractura y desestructura. Siento que ella me ablanda, me hace un poco bien”.

Con una enorme sonrisa y con la intención de que no quedara lugar a dudas, recalcó: “Es una mujer comprometida con su trabajo, inteligente y apasionada. Es muy graciosa, tiene mucha energía positiva, mucha buena onda. Es también muy sensible y familiera. Realmente, estoy muy feliz”.